Kakas József gyermekkora óta foglalkozik hivatásszerűen gyógynövényekkel. Termékkínálatában azonban nem szerepel a hársfavirág annak ellenére, hogy tudja, hogyan kell szakszerűen szedni. – A korábbi években próbáltam engedélyt kérni, ám vállalkozóként sem kaptam – mondta. – Talán az engedély hiánya vetette vissza az elmúlt években a szedésben részt vevők létszámát is.

Puskás Ferencné évtizedek óta foglalkozik gyógynövény-felvásárlással, azt mondja, egyre kevesebben szednek gyógynövényeket. – Mivel a virágzás kezdetén vagyunk, nehéz megmondani, hányan adnak le idén virágzatot, ám az elmúlt 3-4 évben nagyon megcsappant a gyógynövényt gyűjtők létszáma – mondta. – Az idősebbek kiöregedtek, a fiatalabbak pedig nem foglalkoznak ilyesmivel. Csupán egy-két fiatal akad, aki megtanulta tőlük – mondta Puskás Ferencné, akitől felvásárlás után Baksára kerül majd a hársvirág szárításra, feldolgozásra.

– Nem kapunk engedélyt, pedig fontos a tevékenységünk, az általunk szedett növények gyógyszerek alapanyagai – mondta Károlyi Mária, aki hároméves kora óta foglalkozik gyógynövényekkel, de hárssal csak akkor, ha engedélyt kapnak a szedésére. – Sajnos nem a legjobb jövedelemforrás a gyógynövényszedés, pedig most vittünk egy kamionnyi csalánt az átvételi helyre.

A Sefag Zrt. erdészeteinél az elmúlt időszakban nem kértek engedélyt hársgyűjtésre és nem is értek tetten senkit, aki illegálisan gyűjtötte volna a gyógyteához valót. A Magyar Közútkezelőhöz a korábbi években négy-öt megkeresés érkezett, ezek száma az utóbbi években lecsökkent, csupán egy-két kérelem érkezik évente, mint ahogyan az idén is.

– Nem adunk ki engedélyt sem hárs, sem egyéb növény gyűjtésére a megye területének úthálózata mentén, mert a korábbi évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a kérelmezők nem tartják be az engedélyben foglaltakat – tájékoztatott Pécsi Norbert Sándor, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. kommunikációs osztályvezetője, aki azt is elmondta: sok problémát okoz nekik az illegális hársfavirágszedés, rendszeresen szólítják fel az illegális gyűjtőket tevékenységük felfüggesztésére. – Rendőrségi tettenérés és feljelentés is történt az elmúlt években. A fákról rengeteg ágat törtek le, amelyeket hátrahagyva a forgalom biztonságát veszélyeztették, a fák egészségét károsították.



Nagyon nem mindegy, honnan szedik

A hozzáértők szerint nemcsak azt kell tudni, hogyan illik szedni a hársvirágot, hanem azt is, hogy honnan. – Gyakran előfordul, hogy az út szélén szedik a hársvirágot, ahol autók járnak, pedig gyógynövényt csak tiszta helyről szabad szedni – mondta Kakas József, aki azt mondta, már azon is csodálkozik, ha gyümölcsöt árulnak az út mellett. – Azt sem tartom egészségesnek – mondta a füvesember.

– Gyógyteának a kislevelű hárs virágát szedik, a méhek viszont az ezüst hársból nyernek könnyedén virágport és mézet is – tájékoztatott Mészáros János, a Zselic Méhész Egyesület elnöke, aki azt is elárulta, az ezüst levelű hárs inkább állományalkotó fa, a kislevelű fajtatársa viszont jellegzetesen a városi fasorok illatos éke. – Emiatt a tea alapanyagát beszerzők nem akadályozzák a méhészek lehetőségeit .