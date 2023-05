Sokan törekednek arra, hogy megfelelő alakjuk legyen, ehhez különböző praktikákat alkalmaznak. Vannak, akik naponta járnak edzőterembe és odafigyelnek a táplálkozásra. Találkozni olyan emberrel is, aki számolja a kalóriát és csak annyit eszik, amennyit az ehhez használt program előír. A legújabb „őrület” azonban az injekciózás. Ezt a módszert általában azok az egészséges emberek választják, akik rövid idő alatt szeretnének látványos eredményt elérni.

– Ez nem a bölcsek köve, ezért azt javaslom, hogy ne így akarjunk fogyni, mert a cukorbetegnek szánt készítmények nem helyettesítik sem az egészséges étrendet, sem a mozgást – hangsúlyozta Hajdu Xénia kaposvári háziorvos.

– Az inzulinszerű, úgynevezett cukorgyógyszerek becsapják annak a szervezetét, akinek nincsen rá szüksége, mert elhiteti az agyával, hogy nem éhes. Nem szabad élni ezzel a „fogyási” módszerrel, hiszen nagyon sok mellékhatása lehet. Fokozódhat az epekő- és az epehólyag-gyulladás kockázata. Hányás, hasmenés, vagy székrekedés alakulhat ki. Kevesebb folyadékot vihet be a szervezetébe, aki használja az injekciót, ezáltal fokozódhat a kiszáradás – mondta Hajdu Xénia.

A kaposvári doktornő arról is beszélt lapunknak, az egyik legnépszerűbb készítményt, – amit többen a fogyókúrához használnák – háziorvos csak szakorvosi javaslatra írhatja fel. Ráadásul azoknak a pácienseknek, akiknek dokumentált kettes típusú cukorbetegségük van.

– Hagyjuk meg azoknak a gyógyszert, akiknek valóban szükségük van rá, főleg most amikor egyes inzulinokhoz nehéz hozzájutni – hangsúlyozta Misotáné Veress Katalin, a Magyar Cukorbetegek Kaposvári Egyesületének elnöke.

– A fogyni vágyók ne vegyék el azoktól a készítményeket, akiknek ez létfontosságú. Ha én nem adom be magamnak a gyógyszeremet, akkor cukorkómában meg is hallhatok – emelte ki a kaposvári elnök. Misotáné Veress Katalin hozzátette, Somogyban is évek óta emelkedik a cukorbetegek száma. Jelenleg a vármegye felnőtt lakosságának 8 százaléka érintett a betegségben, de egyre több gyereknél is diagnosztizálják.

Minden fokot meg kell mászni, nincs siker munka nélkül

Páli Gábor kaposvári edzőterem-tulajdonos, személyi edző elmondta, mindenkit óv az ilyen szerektől és arra kéri azokat, akik fogyni szeretnének, hogy konzultáljanak szakemberekkel mielőtt nekiállnak leadni néhány kilót. – Egy létrát nem lehet úgy megmászni, ha kihagyjuk a fokokat – szemléltette a fogyókúra menetét Páli Gábor. – Az ilyen megoldások egy idő után kibuknak és a szervezet megérzi. Az a baj, hogy sokan próbálják megfogni a munka könnyebbik felét, és szenvedés nélkül akarnak megszabadulni a súlyfeleslegtől. Ez nem így megy. Kitartás és szenvedés nélkül nem lehet eredményt elérni. Ha léteznének csodagyógyszerek, akkor mindenki tökéletesen nézne ki, és nem járna edzőterembe – tette hozzá Páli Gábor.