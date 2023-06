Videón is megörökítették ahogy a diákok éppen a helyes mellkaskompressziót tanulják a sportcsarnokban. Mentőszakápoló képesítéssel is rendelkező Bálint Gábor atya és Kisiván Csaba atya az elsősegélynyújtás egyik legnagyobb kaposvári követe, több mint 300 diákot tanított újraélesztésre. A közösségi oldalon kiiírt közleményből még azt is megtudjuk, hogy Bálint Gábor atya rengeteget önkénteskedik a Kaposvári Mentőállomáson.