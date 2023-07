Piknikezni hívta a segesdi Gondviselés Integrált Szociális Intézmény a hozzátartozókat, rokonokat, barátokat, akiket a házigazdák nevében Gelencsér Edit vezetőhelyettes köszöntött. Bacsa-Juhász Szilvia, a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Somogy Vármegyei Kirendeltségének osztályvezetője Reményik Sándor Csendes csodák című versét idézve beszélt az apró örömökről, a „szitáló, halk, szirom-csodákról”, amelyek értelmét adják a létnek, a mindennapok pergő ritmusának. A csaknem száz vendég azon túl, hogy magához ölelhette családtagját, bepillanthatott az intézmény életébe. Az otthonlakók mutatós használati és dísztárgyaiból kiállítás nyílt, de a fejlesztőfoglalkozásban munkálkodók rongyszőnyegeiből is lehetett válogatni. Kiss Zsuzsanna ápolási csoportvezető gyönyörű énekével örvendeztette meg a látogatókat, három ellátott versekkel köszöntötte a piknik résztvevőit, gitárjáték csendült fel, a szabási részleg két lakója pedig Markos–Nádas-paródiával nevettette meg az alkalmi publikumot.

A gyerekek ügyességi versenyeken, játszóházban vettek részt, de kreatív kézműves-foglalkozáson is megmutathatták fantáziájukat. Délelőtt s délután több száz palacsinta sült a serpenyőkben, s megérkezett a fagylalt is.