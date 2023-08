A táplálék összetételének hiányosságai is állhatnak a bosszantó szokás hátterében



Sok esetben érzi magát tehetetlennek a gazdi olyankor, amikor kedvence szemetet, visszataszító dolgokat is felkapkod, megrág az utcán. A bosszantó szokás hátterében az állatorvos szerint sok esetben a táplálék összetételének hiányossága áll, ám jó tudni, hogy veszélyes, olykor akár végzetes is lehet, ha mindent megeszik az eb, amit talál.

– A kutyák íz- és szagérzékelése egészen más, mint az emberé, ezért fordulhat elő, hogy más dolgokat találnak vonzónak – mondta Gibizer Péter nagyatádi állatorvos. – Az, hogy mindent megkóstolnak, amit találnak, részben ösztönös cselekvés, amely a farkas őstől származik. A farkas a természetben előszeretettel fogyasztja el a növényevő állatok bélsarát, béltartalmát, amiből értékes vitaminokat, ásványi anyagokat nyer. A mai, lakásban, udvaron tartott ebek ehhez természetesen nem férnek hozzá, de az ösztön megmaradt. Ha kóros méreteket ölt ez a fajta cselekvés, azt perverz étvágy jelenségeként tartja számon az állatorvoslás. Ilyenkor kedvencünk akár a saját, akár más állat székletét, fal- és földdarabokat, kavicsot is elfogyaszt. Ide tartozik a fű rágása is, habár ez az előbbieknek egy enyhébb formája. Füvet zömében akkor esznek, ha valamilyen gyomorbántalmuk van, hogy ezzel is elősegítsék a hányást. A korábban sorolt dolgok azonban nagy veszélyt rejthetnek, a széklettel baktériumok, paraziták juthatnak az állat szervezetébe, ami súlyos gyomor-bélgyulladáshoz, a föld és a kő elfogyasztása pedig bélelzáródáshoz, életveszélyes állapothoz is vezethet.

Ha azzal szembesülünk, hogy házi kedvencünk mindent felkapkod, ami elé kerül, tanácsos állatorvoshoz fordulni, mert jó eséllyel valamilyen vitamin- vagy tápanyaghiánnyal küzd, amit étrendkiegészítővel pótolhatunk. Mindemellett stressz, unalom, elhanyagoltságérzés, a közös séták hiánya is kiválthatja az állatoknál a rossz szokást, érdemes tehát végiggondolni, hogy mi állhat a magatartászavar hátterében. Ilyenkor értelemszerűen a több foglalkozás, vagy a kutyakiképző iskola segíthet, tiltó szavakkal valamelyest határt szabhatunk a helytelen magatartásformának.

Gibizer Péter hozzátette: akkor is tanácsos sürgősen állatorvoshoz fordulni, ha nem láttuk, mit fogyasztott el az állat, de rosszullét jelei mutatkoznak nála. Sok esetben a hánytatás megoldja a problémát, de előfordulhat, hogy műszeres vizsgálatra van szükség. Ezt gyakran nehezíti, hogy nem minden tárgy ad röntgenárnyékot, így a diagnózist is nehezebb felállítani. Bizonyos esetekben feltáró műtétre is szükség lehet. Gyeszát Zsolt