Néhány programot már napokkal ezelőtt elindítottak az irgalmasság házában, a következő hetekben azonban újabbakkal bővül a kínálat. Időseket, fiatalokat, betegeket, rászorulókat, hívőket és hitetleneket is várnak a szakemberek a Szent Imre-templom mögött található, egykori kollégiumból kialakított épületben.

A csütörtöki átadón Hágen Ilona Edit, a Szent Fausztina Irgalmasság Háza intézményvezetője lapunknak elmondta, egyedülálló küldetést vállaltak azzal, hogy a teljes ember gyógyításával foglalkoznak testileg, lelkileg és szellemileg. – A házban lévő szolgálatainkat szeretnénk úgy építeni, hogy azok között átjárás lehessen – hangsúlyozta az intézményvezető. – Ha egy masszázs vagy gyógytorna alkalmával kiderül, hogy a résztvevőnél van egy „elakadás”, egy fel nem dolgozott gyász, amivel lehetne még foglalkozni, akkor tudjuk ajánlani ezeket a szolgálatainkat is itt a házban – fogalmazott Hágen Ilona Edit.

Az intézményben négy fajta főtevékenység köré építették fel a térítésmentes szolgáltatásokat. Az egészségügyi szolgálatban dolgoznak azok a szakemberek, akik a lélekkel és a testtel foglalkoznak. Egy másik ágon a közösségépítést szeretnék megvalósítani, ezen belül indul majd el az Alzheimer Caffe a következő hónapban, valamint az idősek klubja is. Szeretnék felvenni a kapcsolatot a siketek közösségével és a diabéteszes fiatalokkal is. A szellemileg és fizikailag sérülteket is be akarják majd fogadni a házba. A szolgáltatás közé tartozik Jubiláte Imádság Háza, ahol folyamatosan, 24 órában dicsőítik majd Istent az imavezetők segítségével.

Az irgalmasság házában egy kávézót is üzemeltetnek, mely nyitott az utcára, ezért bárki betérhet. Az intézményben több tucat szakember, valamint önkéntes segít és dolgozik.

Az ima mellett kellenek szakemberek tudásuk legjavával

Varga László megyés püspök ünnepi beszédében kiemelte, püspökké szentelésekor, 2017-ben hirdette meg, hogy szeretné létrehozni az irgalmasság házát. – Ehhez kellett egy csapat, akikkel évek óta imádkoztunk, terveztünk, mire letisztult, hogy milyen legyen ez a ház – hangsúlyozta Varga László. – Megértettük, hogy az ima mellett kellenek szakemberek is, akik a tudásuk legjavával segítik azokat, akik gyógyulni szeretnének – tette hozzá a megyés püspök. Szita Károly Kaposvár polgármestere beszédében – méltatva Varga Lászlót – elmondta, ezzel a beruházással újabb mérföldkőhöz ért Laci atya küldetése. – Amikor hat és fél évvel ezelőtt, püspökké szentelését követően megfogalmazta hitvallását és jelmondatát, biztosra vehettük, hogy főpásztorként is folytatni fogja lélekmentő szolgálatát – hangsúlyozta Szita Károly.