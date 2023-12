Egy magyar háztartás évente 1 kilónyi szaloncukrot vásárol a NAK beszámolója szerint és hagyományosan a zselés, a marcipános, a kókuszos, a karamellás és a csokoládékrémes a legkedveltebb. De vannak ezeknél sokkal különlegesebb ízek is a piacon....

A Magyar Édességgyártók Szövetségének tájékoztatása szerint Magyarországon évente közel 3500 tonna szaloncukrot vásárolnak a fogyasztók. A szaloncukor-értékesítés – a koronavírussal erősen sújtott 2020-as év kivételével – évről évre növekszik, az egyik legnépszerűbb szezonális terméknek számít a karácsonyi időszakban.

Fotó: Hagymási Bence

Odavagyunk a zselésért

Egy-egy háztartás évente átlagosan 1 kilónyi szaloncukrot vásárol, és továbbra is a legkedveltebb íz a zselés, a marcipános, a kókuszos, a karamellás és a csokoládékrémes.

A prémium édességek az elmúlt tíz évben különösen kedveltekké váltak, ez a fajta édesség egyben ajándék is lehet. Ugyanakkor ezen drágább termékek iránt – az infláció miatt – most valamelyest csökkenni látszik a kereslet. Mindamellett továbbra is keresettek a cukormentes, vegán és egyéb alternatív édességek.

Fotó: NAK

Drágulhatnak a finomságok

Komoly kihívás a gyártók számára az idei évben az alapanyagok beszerzése, hiszen a szaloncukor gyártásához szükséges alapanyagokat jellemzően a világpiacról szerzik be a vállalkozások. Teszik ezt annak ellenére, hogy több hazai gyártó kínálatában is szerepelnek egyes előállításhoz szükséges alapanyagok, úgy mint a marcipán, vagy a cukor. A hazai alapanyaggyártók mennyiség és ár tekintetében azonban nem tudják teljesíteni a multinacionális gyártók igényeit, így a hazai alapanyag-beszállítás alapvetően a gyümölcsökre és a feldolgozott termékekre korlátozódik. A szaloncukrok fő hozzávalói,vagyis a cukor és a kakaó ára egyetlen év alatt több mint másfélszeresére nőtt. A NAK közleménye szerint ez várhatóan begyűrűzik a szaloncukrok árába is.

Aranygaluskás és robbanócukros is versenyez

A szaloncukrok ízesítése igen változatos, a harmadik alkalommal megrendezésre kerülő, civil kezdeményezésű „Az Év Szaloncukra” versenyre – melynek eredményhirdetése november 30-án lesz – a gyártók minden évben száznál több ízt neveznek be, egyebek közt olyan különlegeseket is, mint aranygaluskás, robbanócukros, vörösboros aszalt szilvás marcipános. A termékek között már évekkel ezelőtt megjelentek a hozzáadott cukrot nem tartalmazó szaloncukrok is, amikkel a gyártók a fogyasztói igények változását követik.