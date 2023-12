Puncs Party és Szilveszter - Siófok

2023.12.27. 19.00 Pál Kriszti Acoustic koncert

2023.12.28. 19:00 Best of The Beatles The Bits Beatles tribute zenekar

2023.12.29. 19:00 Crazy Little Queen zenekar, Queen tribute koncert

2023.12.30. Előszilveszter

· 14.00-20.00 Jégdisco a panorámás siófoki jégpályán (Nagystrand)

· 18.30 Animációs Siófok55 Lézershow

· 19:00 BIKINI együttes – BIKINI 40

2023.12. 31. Szilveszter, Fő tér

· 20:00 V-Tech Együttes koncertje

· 21:00 Retro DJ Magyar Róbert

· 22:30 RetroZóna Zenekar – Mega Party

· 24:00 Retro DJ Magyar Róbert

· 01:00 DJ Tiger