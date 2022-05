Már az elmúlt hétvégén is több száz vendéget fogadtak a Barcsi Gyógyfürdő és Re­kreációs Központban. Szombaton 620, vasárnap 730 belépőt adtak el. Lipics István fürdővezető elmondta, a nagy forgalom és az elmúlt napok érdeklődése miatt döntöttek úgy, hogy a tervezettnél előbb, most hétvégén megnyitják a külső részt.

– Négy kültéri medencével várjuk a vendégeket, a gyerekeknek spriccelő és pancsoló játékokkal készülünk – mondta Lipics István. – Az egyik medencénk egész évben nyitva volt, a nyári szezonra azonban mindegyiket feltöltjük. Az elmúlt hétvégi forgalom alapján nagyon jó szezonra számítunk. Majdnem annyian voltak, mint a járvány előtti években. Az már most látszik, hogy nagyon sok horvát vendégünk lesz – fogalmazott a barcsi fürdő vezetője. Lipics István kiemelte, szeptember végéig biztosan nyitva lesznek a külső medencék, egyelőre még nem, a nyáron azonban tervezik, hogy emelnek a belépőjegyek árán.

Igalban az úszómedence kivételével az összes kültéri medencét használhatják a vendégek a hévégétől. A három családi és az olasz medence is elérhető lesz szombattól. Gellért Attila, az Igali Gyógyfürdő marketingvezetője kérdésünkre elmondta, az elmúlt időszakban több kisebb fejlesztés is volt a strandon. Az óriáscsúszda melletti olasz medence új gumiborítást kapott és új nyári öltözőket is kialakítottak. Gellért Attila hangsúlyozta, az emelkedő energiaárak és a folyamatos bérkompenzációk miatt, a nyár elejétől kénytelenek megemelni a belépőjegyek árát.

A kaposvári Virágfürdőben is a tervezettnél korábban nyitnak, már a május 20-i hétvégén lehetőségük volt a hőségtől szenvedő vendégeknek a kültéri medencékben megmártózni.

A csokonyavisontai fürdőben is azon dolgoztak, hogy a hétvégére mindegyik medencét használhassák a vendégek. Kuti Balázs, a Thermál-Fürdő Kft. ügyvezetője elmondta, biztosan lesz árkorrekció, de drasztikus drágulásra nem kell számítani.



Minden jegytípus árán emelnek

A csisztapusztai fürdő egy hónappal „megelőzte” a többi somogyi strandot. Húsvét óta a külső részt is lehet használni és a kemping is megnyitott már április közepén. Kara Barbara, a Csiszta Fürdőt üzemeltető cég ügyvezetője elmondta, jelenleg négy medencében fürödhetnek a vendégek, az ötödik, gyerekmedencét júniustól vehetik birtokba a fiatalok. Kara Barbara kiemelte, három évig nem emeltek árat a fürdőben, idén azonban 20 százalékkal drágítanak minden jegytípuson. Ennek oka, hogy emelkedtek az energia­árak és a bérek, valamint hogy a járvány miatt összesen majdnem egy évig voltak zárva.