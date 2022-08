Több viszonylatban is az ország egyik legjobb gyógyvize a csokonyavisontai, mert jódos, kénes, fluorban gazdag vize főként a mozgásszervi panaszokra, a nőgyógyászati, bőrgyógyászati és gyulladásos megbetegedésekre jelenthet gyógyírt. Harasztia Attila polgármester azonban nem titkolja, hogy a covid után nehéz helyzetbe került a fürdő, és az idei szezon rosszabb volt, mint eddig bármelyik. Az idén az uszodát sem tudták elindítani a költségek miatt.

– Próbálunk külső forrást bevonni, hogy megmentsük a céget – mondta a polgármester. – Az önkormányzat eddig is segített, de a mai napig küzdünk a finanszírozással. Pénteken döntött arról a képviselő-testület, hogy teljes egészében vagy részben értékesítjük a tulajdonrészt.

Páratlan kincs, de egyúttal óriási teher a fürdő a falunak, ismerte el a település vezetője. A gyógyfürdő 2021 végéig az önkormányzat tulajdonában volt. Új fejlesztésekhez adták magánkézbe a létesítményt, de 20 százalék tulajdonrészt megtartottak. Márciusban a Magyar Vízilabda Szövetséggel együttműködve egy sport-és rekreációs központot terveztek a gyógyfürdőre alapozva. Aztán áprilisban megjelent egy írás a fürdő Facebook-oldalán, hogy a fürdő működését külső tényezők, támadásokból eredő jogi intézkedések lehetetlenítik el, ezért határozatlan ideig bezárják a kapuikat. Másnap azonban újra kinyitottak, mert a képviselő-testület arra a döntésre jutott, hogy biztosítják a fürdő zavartalan működését, és a fejlesztések, beruházások a tervezett ütemben haladnak.

A nagy somogyi fürdők nem panaszkodnak az idei nyárra. A kaposvári Virágfürdőben az elmúlt évek legjobb nyarát élték meg eddig, és a vendégek száma emelkedik, felelte érdeklődésünkre Löfler Zita ügyvezető. A kedvező időszakot a tartós, hosszú melegnek köszönhetik, állítja. A június rekordlátogatottságot hozott az igali gyógyfürdőben, és bár még nem összesítették, de júliusban is hasonló érdeklődést érzékeltek. A nyári hőhullámban a hűsítő vizeik népszerűek a gyógyvíz mellett. Sok szabadidős programot szerveznek, és a múlt hétvégén a fürdők éjszakáján is aktívak voltak. Zenei aláfestéssel tűzvarázs show-t és hastáncot is bemutattak a fellépők, mondta Gellért Attila, marketing vezető.

A meleg vizes gyógyfürdő nem a legkeresettebb a kánikulában

A csisztapusztai gyógyfürdőben a nagy melegben kevesebb a vendég, de ha borúsabb és szelesebb az időjárás, akkor a Balatontól sokan eljönnek turisták közül Buzsákra, főként amióta a kisvasút működik. Nagyon jó minőségű a gyógyvizük, de mivel meleg vizes medencék működnek, talán ezért sem érkeznek hozzájuk túl sok vendég a kánikulában. A covid miatt sokáig zárva voltak, de amikor tavaly nyár elején eltörölték a védettségi igazolványt, akkor újra beindult a forgalom. Nincs rosszabb évük a tavalyinál, de hullámzó az érdeklődés, felelte kérdésünkre Kara Barbara, a csisztapusztai gyógyfürdőt működtető gazdasági társaság ügyvezetője.