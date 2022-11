Vargáné Vida Tamara a Magyar Falu Program támogatását felhasználva januártól nyitotta meg élelmiszerboltját Varászlón, és elkeserítőnek tartja, hogy nem egészen egy év alatt nehéz helyzetbe jutott. A fiatal vállalkozó Inkéről jár át Varászlóra, hogy működtesse a kisboltot.

– Nálunk is keresik a cukrot, a 2,8-as tejet, de előfordul, hogy még a nagykerektől sem tudjuk beszerezni – panaszolta a boltos. – Ha meg tudjuk rendelni, akkor is csak brutális áron, nagy a veszteségünk rajta. A vásárlóink idősek, és főleg az árstopos élelmiszereket keresik. Nagy kiesés ez nekünk, mert alighogy megkezdtük a vállalkozást, máris a csőd szélén találtuk magunkat.

Korábban a varászlói idősek a szomszédos Nemesdédre jártak bevásárolni, oda a falugondnoki szolgálat kisbusza vitte őket, tudtuk meg Bata Gábor polgármestertől.

A kompenzáció létkérdés a falusi kisboltok számára, de nem tudni, hogy a kétezres lélekszám alatti településeknél húzzák-e meg a határt, mert a Magyar Falu Programban a boltfelújításokra ez a kategória vonatkozott, latolgatta Hatta József, a Kapos Coop Zrt. kereskedelmi igazgatója. – A vidéki kisboltoknál nagyon nehéz kihozni a gazdálkodást nullára is, sokat kell foglalkozni azzal, hogy ne legyenek veszteségesek – mondta. – Az ársapkás termékeket viszont ott is muszáj tartani, erre rendelet is kötelezi a kereskedőt. Az áruhiány azonban már a kistelepüléseken is megjelent, nehezen lehet kapni cukrot, eltűnőben van a 2,8-as UHT-tej, de már az 1,5 százalékos ellátása is akadozik. A baromfihús áránál azt kell figyelembe venni, hogy a csirkemellfilé hatósági ára 1729 forint, és 2200–2400 forintért lehet beszerezni. Ezeket a veszteségeket nagyon nehéz kigazdálkodni egy vidéki kisboltban, a legkisebbeknél nem is lehet.

Pályázhatnak

A keresletben vidéken még nem tapasztalható visszaesés, és egyes multikkal ellentétben a Coop nem korlátozta a két új ársapkás termék, a tojás és a burgonya vásárolható mennyiségét, tette hozzá a kereskedelmi igazgató. Mennyiségi korlát nem is lesz, amíg a beszerzési ár nem indul növekedésnek. Burgonyát és tojást azonban akkor is kell tartani egy vidéki kisboltban, hiszen ezért jönnek be hozzájuk az emberek, vélekedett. Felvásárlási hullámot nem tapasztaltak a burgonya és a tojás esetében. A krumpliból már megjelent az import, francia termék is. Közben a kormány is lépni kényszerült.

Több millió forintra pályázhatnak a kistelepüléseken működő kisboltok, így több ezer kisbolt részesülhet állami támogatásban a Magyar Falu Program keretében – írta a Facebook-oldalára hétfőn Gyopáros Alpár kormánybiztos. Az elnyerhető támogatás boltonként milliós nagyságrendű lesz, amely egyszeri, egyösszegű támogatás. Az elnyert pénz működési támogatásra, bérköltségre, vagy épp rezsiköltségre fordítható.