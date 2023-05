A hűvös tavasz miatt ugyanis fűteni kellett a fóliákat, üvegházakat, hogy a növények fejlődni tudjanak. A legtöbben megvárják a fagyosszentek napjait és csak május közepén ültetik ki a szabadföldbe a palántákat. – Márciusban vetettem el a paradicsommagokat a fóliasátorban. A hűvös tavasz miatt fűteni kellett és a jelenlegi energiaárak miatt ez nagyon költséges – mondta Fésűs Attila, a kaposfői kertészet tulajdonosa. – Harminc százalékkal drágultak a magok és a palántanevelés minden költsége nőtt.

Nincs hiány palántából, de drágán kínálják.

Fotó: Lang Róbert

Hozzátette: tavalyhoz képest harminc százalékkal drágábban árulják a palántákat, a paprika és paradicsom 300 forint, míg az uborka darabjáért 500 forintot kérnek.

– A fóliát és üvegházat fával és árammal fűtöttem – mondta Szabó József, a tatárvári kertészet tulajdonosa. Hozzátette: idén 11 ezer palántát neveltek, de szinte az összeset eladták helyben. Sokan megrendelték, de még náluk hagyták a palántákat, mert a fagyosszentek után ültetnek csak.

Tóth István növényvédelmi szakmérnök szerint két hetes csúszásban vannak a palánták.

Így neveled a palántádat!

Ha már megvásároltuk a kiültetésre szánt növényeket, nem árt néhány dolgot szem előtt tartani, hogy sikeres legyen az ültetés. Összegyűjtöttünk néhány jótanácsot kezdő kertészkedőknek!

Jó táptalaj kell a fejlődéshez

Alapszabály, hogy kellően előkészített, tápanyagdús ágyásba ültessünk. A palánta ne legyen túl nagyra nőtt, sem túlfejlett, hanem egészséges levélzetű, vastagabb szárú, rövid szártagú.

A jó palánta nem túl nagy

Fontos, hogy dúsan elágazó, fehér, sűrűn átszőtt hajszálgyökerekkel rendelkezik. Sokan nem tudják, hogy a gyökérzet a lényeg, amit a vételkor sokszor nem is látni. Csak a szárat nézik, s még azt a hibát is elkövetik, hogy olyan palántát vesznek, amin már apró termések is vannak. Nos, az ilyen palánta nem jó. Csak bimbó, maximum virág legyen rajta. Az eladótól kérdezzük meg, adjon rá garan­ciát,­ hogy a palántát megfelelő hosszan tartották szabad levegőn, úgymond kon­di­cio­nál­ták.

Gondos munka eredménye a szép piros paradicsom.

Fotó: Lang Róbert

Ne kezdjünk azonnal műtrágyázni

A kiültetés stresszt jelent a növénynek! Ekkor csak kevés póttápanyagot adagoljunk, nem kell rögtön műtrágyázni, trágyázni. A sok nitrogén csak árt, mert nyúlánkká teszi a palántát, de nem segíti a gyökérképzést, később pedig inkább a zöldrész fejlődik és kevés a virág. Amikor már „beállt” a palánta, és látszik, hogy egészségesen növekedésnek indult, akkor juttassunk számára tápanyagot, de figyeljünk a foszfor és kálium adagolására.

Öntözni, de okosan

Ültetéskor fontos a víz, de még lényegesebb, hogy a gyökerekhez jól odaszorítsuk a talajt. Érdemes az ültetőgödröcskét beiszapolni és a palánta gyökerét ezzel körbevenni. Nem a víz miatt, hanem inkább azért, mert így a talaj a gyökérzetet körbevonja. Ez biztosítja, hogy a növény elég vizet, illetve tápanyagot tudjon felvenni.

Forrás: SzabadFöld

Fotó: Lang R.