Hagyományos módon, lámpák és üvegház nélkül nevel palántákat a kaposvári Tóth Győző. Speciális helyzetben van, mert egy üveges erkély fényének segítségével és a hőmérséklet szabályozásával tudott a palántáknak megfelelő körülményeket biztosítani.

– Amikor kisütött a nap, két hete azonnal kivittem a palántákat a teraszra, hogy napozzanak. Ki-be hordtam őket. Aki hagyományos módon gondozza a palántákat, annak a megfelelő fényre és a hőmérsékletre fokozottan figyelnie kell. Ha nincs fény, viszont meleg helyen vannak a növénykék, az baj. Sokan használnak palánta világító ledet, ám én igyekszem a természetre bízni a feladatot és odafigyelek – mondta a kaposvári nyugdíjas.

Horváth Péter szintén készít palántákat minden évben. Idén nincs megelégedve a minőségükkel, ám igyekszik megoldást találni a problémára.

– Csenevészek a palántáim. Ennek egyik oka, hogy még nem fejeztem be a palántanevelő üvegházam megépítését. Az ablakpárkányon nevelt palántákat sosem sikerült egyenletesen jóra nevelnem, mert amelyik palántákat a párkány leárnyékolta, fele akkorák lettek, mint a többi. Ezért három éve ástam a földbe egy lyukat, amibe magam is beleférek. A tetejét mások által kidobott ablaküvegekkel fedtem le. Nagyon jól bevált a palántanevelésben, mert megfelelő fényforrást és hőmérsékletet biztosít a növénykéknek – mondta Horváth Péter, aki egyelőre anyagi megfontolásból nem ruházott be speciális ledes palántakeltetőre, amely a palánták megnyúlását és korai virágba borulását is szabályozza, így segítve a palánta optimális fejlődését.

A kaposújlaki Novák Istvánné növényeinek egy része is kevésbé élvezik a napsütésmentes időjárást.

– Nemcsak az eső, hanem a szél is borzasztó. Állandóan fúj, tépázza a fákat. Ami kikelt, az is mind keservesen. A szélvédett helyen lévő növényeim jóval fejlettebbek a többinél – tette hozzá a kertbarát.

– Kétféle paradicsomot vetettem, egyelőre a fűtőtesten, egy falapon vannak, az ablakban. Szerdán vittem ki őket először őket a levegőre. Szabad földbe idén egyelőre nem vetettem semmit, mert hiába készítettem elő a talajt, túl sok eső volt. A krumplit szerettem volna már elvetni, ám ebbe a hideg földbe nem láttam értelmét – foglalta össze az eddigi kerti munkáját a zselicszentpáli Kurucz Ferencné.

Napsütést áhít méh és virág

A szokottnál sötétebb, csapadékosabb tavasz nemcsak a palántanevelésre, hanem a termés mennyiségére is rányomhatja a bélyegét.

– Hiába virágzik minden, hűvös van, nem adnak nektárt a méhek. Amikor kisütött a nap, mindig megindultak. Ami eddig virágzott, például a barack, elfagyott. A meggy és a cseresznye kapott megporzást. Most az alma és a birs nyílik. Mivel jön a jó idő, ezekkel remélhetőleg nem lesz gond – mondta Juhász Zsolt, aki méhészkedés mellett kertet is művel kisasszondi birtokán. A méhei fejlődését nem vetette vissza a csapadékos hűvös idő, ám csak keveset tudtak kirepülni. Szerinte a repcevirágzás is csúszik, ami a méheknek és a növénynek is jót tehet. Kiemelt figyelemmel várja az akácvirágzást, hogy a méhesházát elindíthassa.