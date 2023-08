Fekete Tamás, a Balatoni Turizmus Szövetség (BTSZ) alelnöke szerint nem meglepő Siófok népszerűsége. A városban nagyon sok szálloda és különböző kategóriájú szálláshely található. A sok csillaggal minősített hotelek mellett a magánszállásokat is többen keresik. – Jól megközelíthető település Siófok, és ár-érték arányban is kiváló hely – mondta Fekete Tamás. – Sok programmal csábítják a turistákat, és szórakozási lehetőségből is bőven van választék – tette hozzá.

A belföldi turisták körében a második legkedveltebb úti cél Hajdúszoboszló, a harmadik Budapest. A legjobb tízben szerepel még Eger, Gyula, Balatonfüred, Szeged, Hévíz, Pécs és Zalakaros. A Szallas.hu külön megvizsgálta a hazai turisztikai régiókat is. A Balaton kategóriában szintén Siófok tarolt. A déli parti várost Balatonfüred és Hévíz követte. A negyedik legnépszerűbb település Balatonlelle, az ötödik Keszthely.

Fekete Tamás kiemelte, a nehéz gazdasági helyzetben a családok körültekintően költekeznek idén, de láthatóan így is nagyon sok vendég érkezett a tóhoz. – Azt látjuk, hogy a dinamikusan fejlődő kerékpáros turizmus és az infrastrukturális beruházások nagyot lendítettek az idegenforgalmon – hangsúlyozta a BTSZ alelnöke. – A tó körül található négy komoly kerékpáros központ és 800 kilométer kijelölt, tematikus túraútvonal is. Ez nemcsak a nyári szezonban, hanem tavasszal és ősszel is népszerű, de akár télen is idevonzza a bringásokat. Gyakorlatilag a kerékpáros fejlesztésekkel megteremtettük a négy évszakos Balatont. A kisfaludys és strandfejlesztési program is hozzájárult a Balaton népszerűségéhez. Az ide látogatók minőségi pihenő- és szálláshelyeken tölthetik el a napjaikat, és a hagyományos ízek mellett a különleges balatoni gasztronómiát is megkóstolhatják – tette hozzá Fekete Tamás.



Balatonlellén 1400 apartman épült

Kenéz István, Balatonlelle polgármestere elmondta, településének népszerűsége az elmúlt 15 év fejlesztéseinek is köszönhető. Olyan beruházások valósultak meg, melyek a családosok és más pihenni vágyók igényeinek is megfelelnek. – A rendezvényparkunkban minden nap nagy az élet, és az egyedülálló homokos, lidós strandunk is felkapott hely – emelte ki. – A fizetős strandunkon egy hétvégén naponta 4500-5000 vendég fordul meg, a szabadstrandjainkon pedig nagyjából 20-25 ezer. A beruházásaink és az ingyenes parkolás sokak számára vonzó. Az elmúlt években 1400 apartman épült a településen. A felmérések szerint a lellei vendégek mintegy 80 százaléka magyar. Németekből idén kevesebb van, a csehek és a lengyelek azonban kedvelik a várost.