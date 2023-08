Jövő ősszel nyithat újra régi fényében, új elemekkel a siófoki Galerius fürdő. Várhatóan augusztus végére készülnek el a bővítés ütemtervével, mondta el lapunknak Kósz Ágota, a fürdőt üzemeltető Balaton-parti Kft. ügyvezetője. – A siófoki képviselő-testület jóváhagyása után küldhetjük el a terveket véleményezésre az irányítóhatóságnak, ugyanis a felújításhoz pályázati forrás áll a rendelkezésünkre, tette hozzá az ügyvezető.

Siófok a Területi- és Településfejlesztési Programból (TOP) nyert támogatást a leromlott állagú fürdő felújítására. A jelenlegi kalkuláció szerint munkálatok 1,5 milliárd forintba kerülnek majd, amelyből 900 millió forintot a pályázat biztosít. A fennmaradó 600 millió forintot saját forrásból kell megteremtenie a városnak.

– A finanszírozás megszerzéséig lefolytathatjuk a közbeszerezési eljárást, a rekonstrukció a becslések szerint tíz hónapot vesz majd igénybe. A felújítás után a gépészet, az uszodatechnika, valamint az élményfürdő elemek és a szaunavilág is megújul.

Két évvel ezelőtt számoltunk be róla, hogy a Galerius fürdőt főszezonban zárták be Siófokon miután egy szakértői tanulmány megállapította, hogy az omladozó plafon a fürdőtér használhatatlanná vált. A bezárás előtt is már csak a tanmedence és a szaunavilág működött. A létesítmény bezárása miatt kerülőútra jutott a siófoki gyerekek úszásoktatása is. Tan­uszoda nélkül maradtak, Tabra vagy Enyingre kell utazniuk az úszó gyerekeknek.