– Köszönjük, hogy megálmodták és megvalósították, a kormánynak az a célja, hogy megteremtse a magabíró államot, utóbbi kifejezést Széchenyi használta és azt jelenti önellátónak kell lenni – mondta el Nobilis Márton Pál élelmiszeriparért és kereskedelempolitikáért felelős államtitkár. Hozzátette: a borászati üzem egybevág a szaktárca elképzeléseivel, miszerint a fenntarthatóság, a hatékonyság növelés, a modernizáció és integráció áll a középpontban. Bejelentette azt is, hogy 468 milliárdról 750 milliárdra emelik az élelmiszeripari fejlesztésekhez igényelhető támogatásokat. Móring József Attila, kormánybiztos köszöntőjében kiemelte: a korszerű borászati üzem egy régi problémára kínál megoldást, helyben dolgozza fel a szőlőt és több jövedelemhez juttatja az itt élőket. Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke felidézte, hogy 2017-ben Gombos Sándorral egy borstratégiát alkottak meg, hogy a szőlő 70 százaléka ne hagyja el a borvidéket, hanem helyben dolgozzák fel. Arra biztatta a jelenlévőket, hogy fogyasszanak somogyi borokat, segítve a megye borászait. A nemzeti színű szalagátvágást követően a fonyódi kishuszárok díszsortüzet adtak le, majd Vajda Gábor plébános felszentelte az üzemet.

A jó bornak is kell a cégér Gombos Sándor, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara nyugalmazott elnöke még 2017-ben egy közösségi feldolgozót tervezett, ami nagy falatnak tűnt. – A 12 milliárdos beruházásból hat jött össze és nem volt az új cég hitelképes a hiányzó pénzösszegre, ezt követően az első utunk ide vezetett Ordacsehibe és Tavaszi József látott ebben fantáziát – mondta el Gombos Sándor. Hozzátette: első körben hűtött mustot tudnak itt előállítani, majd további fejlesztésekkel bort is lehet készíteni. - A betársuló gazdák ki tudnak lépni az árnyomásból, a legnagyobb gond, hogy a bor marketingje nincs hazánkban megteremtve, a kereskedők óriási profitra tesznek szert, akár kétszeresén adják el a bort – jegyezte meg a korábbi elnök. - A feldolgoz révén nagyobb hozzáadott értékű termék készülhet és talán a szőlőtermesztőknek visszajut magasabb felvásárlási ár - mondta el Bujdosó Ferenc borász, aki jövő héten kezdi el az Irsai Oliver szüretet. A borvidéken a vegetáció alatt ötszáz milliméter csapadék esett, az érzékenyebb fajták megsínylették az esős időjárást, a peronoszpóra nyomott hagyott. Hozzátette: a kereskedők nem követik az imput anyagok emelkedését, 2010-ben egy multiáruházban 999 forintért kínálták borát, idén 1199 forintot kérnek, de most kilistázzák, mert ennél olcsóbbat kapnak.