Ojtó Lajos, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara alelnöke kiemelte: a gépgyártástól az elektronikán át a feldolgozóiparig folyamatos munkát biztosítanak a somogyi vállalkozások. A munkaerőhiány azonban sok cégnél továbbra is kisebb-nagyobb gondot jelent, ezért komoly energiát kell fordítani a szakmai képzésre, s az utánpótlás biztosítására.

Udvaros Zoltán, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara somogyi alelnöke hangsúlyozta: traktorosok és szerelők jelentkezését éppúgy igényli az ágazat, mint a frissen végzett mezőgazdászokét. Semperger János, az Ipartestületek Országos Szövetségének kaposvári elnöke szerint az ipari, építőipari vállalkozások is tárt karokkal várják a betanított és szakmunkásokat.

A kaposvári Fusetech Kft.-nél már javában készülnek a következő projektre, hamarosan új gyártósort helyeznek üzembe, s ezért tovább kívánják erősíteni a csapatot. – Most éppen műszakvezetőt, villamosmérnököt, minőség­ellenőrt továbbá informatikust, gépbeállítót és raktárost akarunk felvenni – mondta el érdeklődésünkre Gazdag Viktória, a cég HR-vezetője. – Összesen tíz új dolgozóval bővülhet a csapatunk.

Az ipari társaság két telephelyen már közel 400 munkatársat foglalkoztat, folyamatos a termelés, s hetente kétszer útnak indítják az áruval megrakodott kamionokat. Gazdag Viktória hangsúlyozta: termékeik száz százalékát exportálják, amelyet szinte a világ minden részére szállítanak. Időről időre újabb dolgozók csatlakoznak a cégükhöz, s az elmúlt három év bérpolitikájának köszönhetően gyorsan munkába álltak azok alkalmazottak, akiknek a szakértelmére szükségük van. Gépbeállítókat és karbantartókat továbbra sem könnyű találni, ám igyekeznek vonzó feltételeket teremteni. A HR-vezető szerint annak ellenére, hogy 400-an vannak a cégnél, közvetlen a hangulat, s családias légkör uralkodik a vállalatnál.

– Az idén egyszer emeltünk bért, az előző három esztendőben viszont évi két-két alkalommal – hangsúlyozta. – Jövőre is nőnek a fizetések, új bérelemet is szeretnénk bevezetni, a részletek kidolgozás alatt állnak.

A kaposvári Kapos Atlas Kft.-nél a nyár végén nyolc–tíz új munkatárs alkalmazását tervezik. Biró Krisztina HR-vezető azt mondta: mivel rövidesen bővül a termékpalettájuk, így tervezőmérnököt vesznek fel. Ezen kívül nehéz gépkezelő-targoncavezető, hegesztő, lakatos és CNC forgácsoló munkakörökben is felvételt hirdettek. Cégük kiemelten kezeli a társadalmi felelősségvállalást, s megváltozott munkaképességű dolgozókat is foglalkoztatnak, alapvetően termeléstámogató területen. Pillanatnyilag tizenkettő munkatársat alkalmaznak így, döntően udvaros és takarítói munkakörökben. S most további két–három megváltozott munkaképességű munkatársat vehetnek fel, tette hozzá Biró Krisztina.