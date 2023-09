Bár a jégkrémek már egész évben kaphatók a nagy üzletláncokban, a valódi szezont a nyári időszak jelenti, így az éves, mintegy 32 millió literre tehető hazai fogyasztás jelentős része is a melegebb hónapokban realizálódik. Ez azt jelenti, hogy minden magyar átlagosan kicsit több, mint 3 liter jégkrémet fogyaszt el – többségében a nyári szezonban.

Kevesen tudják, hogy a boltokba kerülő jégkrémek nem csak a külföldi nagy gyártóktól érkeznek a boltokba, a kínálat egy része hazai cégektől származik, jégkrémelőállítással csaknem 50 vállalkozás foglalkozik Magyarországon. Egy hazánkban működő nemzetközi vállalat nagyüzeme mellett a hazai KKV-k képviselik a harmadik legnagyobb édesség előállító szakágazatot hazánkban. A hazai gyártóktól évente mintegy 74 millió liter jégkrém kerül a belföldi és az export piacok boltjaiba. Európa legnagyobb jégkrémgyártója egyébként Németország, ahol az elmúlt évben 620 millió liter jégkrémet állítottak elő.

A gyártók tapasztalatai szerint az idén mintegy 10 százalékos keresletcsökkenés látható a hazai piacon, ami részben az infláció miatti áremelésekkel magyarázható, ugyanakkor a fogyasztásra a hektikus nyári idő is negatív hatással volt.

A fogyasztók, bár a jégkrémvásárlások során is költség-tudatosabbak lettek, mint korábban, azért továbbra is inkább a szívükkel választanak: egy-egy izgalmas újdonság, kedvenc ízvilág könnyen elcsábítja a vásárlókat. A jégkrémgyártók folyamatosan kísérleteznek a különböző ízekkel és textúrákkal. A sós-karamellás, fűszeres vagy gyümölcsös jégkrémek egyre népszerűbbek, emellett a különböző textúrák, mint például ropogós vagy krémes rétegek, szintén divatosak lettek az elmúlt években. Az idei év nagy slágere a mangós és a popcornos jégkrém lett.

A különleges ízek mellett az úgynevezett alapízek a meghatározók a keresletben: a csokoládé, a vanília, az eper és a mandula. A kiszerelést tekintve a legtöbben a 100-249 milliliteres jégkrémeket választják, amelyek a piac 30 százalékát adják, de terjed az úgynevezett multipack és a „pint poharas” kiszerelés is. A hazavihető, dobozos csomagolás részesedése eléri a 48 százalékot.

Ugyanakkor míg a kedvenc ízekhez ragaszkodnak a fogyasztók, a márkahűség egyre kevésbé fontos a vásárlás során. A legtöbb jégkrém a kereskedelmi láncok saját márkás termékeiből fogy, ezeket követik hazánk legnépszerűbb gyártói márkái.

A gyártók a különleges ízek és textúrák mellett egyre nagyobb figyelmet szentelnek az egészséges életmódot követő, illetve az ételérzékenységgel élő fogyasztóknak is. Folyamatosan nő az igény a vegán, növényi alapú, vagy például a gluténmentes jégkrémek iránt. A legnagyobb márkák kínálatában már megtalálhatók ezek a termékek és nem csak az alap-ízekben, hanem olyan különlegesekben is, mint például a földimogyoróvaj és banán ízű jégkrém.

Nagy könnyebbség volt a jégkrémgyártóknak a NETA halmozódás eltörlése, ami mellett a NAK is állást foglalt, mivel hagyományosan nagyon változatos alapanyagbázisból dolgozik az iparág, ezért hatványozottan is hátráltató volt a korábbi szabályozás.