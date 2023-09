Bellai László az eseményt szervező cég, a Lojális Munkatárs Kft. ügyvezetője elmondta, ezen szeretnének változtatni és olyan tendenciát elindítani, hogy az álláskeresők egy potenciális lehetőséggel tekintsenek a városra és a régióra.

– Több mint egy tucatnyi vállalkozással dolgozunk együtt a régióban, akik között országosan és Európában elismert kisvállalkozások is vannak – mondta Bellai László. – Amelyik cégekkel kapcsolatban vagyunk, azok mögött jó vezetés és korszerűen gondolkodó vezetők vannak. Őket szeretnénk bemutatni a többi cégvezetőnek és álláskeresőnek. Fontos beszélni arról is, hogy hiába van egy gazdasági krízis, szükség lesz a képzett munkaerőre, akikért a cégeknek harcolni kell. Szeretnénk megmutatni az, hogyan kell ezt csinálni. Van Kaposváron és a régióban már egy jó pár vállalkozás, akik képesek minőségi, országosan is elismert bért adni, azonban nem csak ezen múlik egy állás. Fontosak az egyéb körülmények is. Az, hogy mit tud biztosítani a munkaadó. Azt látjuk, hogy a munkavállalók sok apró tényező alapján hoznak döntést. A jó bér és a jó juttatási csomag az a nulladik pont. Ami igazán számít, az mindig utána jön – tette hozzá a Lojális Munkatárs Kft. ügyvezetője.

Berke Szilárd egyetemi docens, az egyik előadó az eseményen elmondta, a fiatalabb generációnak teljesen megváltoztak az igényeik és a koronavírus-járvány időszaka is változtatott a munkavállalók mentalitásán. Kiemelte, azok a cégek tudnak versenyben maradni a dolgozókért, akik továbbra is az embert helyezik a fókuszba.

Pintér Rómeó Kaposvár alpolgármestere köszöntőjében elmondta, a kaposvári vállalkozások, intézmények vezetőitől gyakran hallja, hogy a fejlődésüknek a legnagyobb gátját pillanatnyilag Kaposváron és a régióban tapasztalható megfelelő munkaerőhiány jelenti.