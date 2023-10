Erre mutat rá az OTP Nyugdíjpénztár 2023-ban készített kutatása1 is. Az eredményekből kiderült, hogy a válaszadók 39 százaléka szerint a jövő kiszámíthatatlan, bármit is teszünk, nem tudunk rá felkészülni, és csupán 47 százalék gondolja úgy, hogy pont a kiszámíthatatlanság miatt kell félretenni. A maradék 3 százalék szerint, pedig nincs ok az aggodalomra, a jövő kiszámítható. Azonban nyugdíjas éveink közelebb vannak, mint gondolnánk, a jövő pedig valóban kiszámíthatatlan, ezért nem árt előre tervezni, hogy elkerüljük a nemvárt, kellemetlen helyzeteket.

A magyarok 53 százaléka a mostaninál több időt szánna a hobbijára. Szintén ennyien utaznának, 48 százalék a családdal, unokákkal töltene több időt, és csak a megkérdezettek 17 százaléka döntene a munka mellett. Az OTP Nyugdíjpénztár legfrissebb kutatásából azonban látható, hogy a felnőtt korosztálynak mindössze csak az ötöde tervez hosszú távra és készül valamilyen öngondoskodási formával nyugdíjas éveire. Ennek ellenére mégis mindenki dédelget álmokat nyugdíjas éveire vonatkozóan. Ki az aktív, ki inkább a passzív pihenést helyezné előtérbe, de egy biztos: minél előbb kezdünk el félretenni, annál nagyobb esélyünk van a tervezett programok biztos, gondtalan megélésére.

Mindenki eljátszott már a nyugdíjas évek gondolatával. Ha szeretnénk, hogy idős korunkban is aktívak maradjunk, érdemes időben, már ma megtenni az első lépést! „A takarékoskodást azonban nem lehet elég korán kezdeni. Érdemes már fiatalon következetesnek lenni, hiszen így nem egyszerre, nagy összegben kell félretenni, ráérünk kis lépésekben, apránként is” – mondta Horpácsi Krisztina, az OTP Nyugdíjpénztár főosztályvezetője. „Csak tűzzünk ki egy adott összeget – legyen ez akár csak pár ezer forint –, amit minden hónapban félreteszünk, ezzel is kikövezve a boldog, nyugalomban töltött nyugdíjas évekhez vezető utunkat. Később még hálásak leszünk magunknak” – tette hozzá.

Mennyi pénzre lesz szükségünk nyugdíjas korunkban? Milyenek a nyugdíjkilátások, mi okoz bizonytalanságot a nyugdíjas éveket illetően?

A megkérdezettek 30 százaléka szerint havi 200-300 ezer forint elegendő lesz a megélhetéshez. 23 százalékuk ennél többre, 300-400 ezer forintra tippel, 24 százalék pedig még ennél is többre, 400 ezer forint felé lövi be az összeget. A lakosság 32%-a úgy gondolja, hogy legalább 65 éves korukig kell majd dolgozniuk. 24% feltételezi azt, hogy 65-70 éves korukra is átnyúlik a munka és további 21% azon sem lepődne meg, ha 70 éves korukig, vagy még azután is dolgozniuk kellene. A megkérdezetteknek csupán 6%-a gondolja úgy, hogy már 60 éves kora előtt befejezheti a munkát.

A jelenleg gazdaságilag aktív válaszadók pesszimistán vélekednek nyugdíjkilátásaikról, a megkérdezett korosztály 56%-a attól tart, hogy a nyugdíjas éveiben más segítségére fog szorulni anyagilag. 54% számára a bizonytalanság oka az a gondolat, hogy az egészségügyi kiadásait nem fogja tudni önerőből finanszírozni. További 37% amiatt aggódik, hogy nem lesz képes a későbbiekben mindent megadni a családjának, és csupán 11% az aránya azoknak, akik nem éreznek bizonytalanságot.

A nem nyugdíjas korú magyar felnőtt lakosság 55 százaléka egyáltalán nem bízik abban, hogy a jelenlegi nyugdíjrendszer hosszútávon fenntartható lenne és csupán 2 százalék az aránya azoknak, akik bíznak benne teljesen. Ezért kell saját kezünkbe venni a jövőnket, és fontos, hogy az állami nyugdíjak mellett megtakarítással is rendelkezzünk. Azonban minél később kezdünk el takarékoskodni, annál többet kell félreraknunk és annál kisebbek lesznek a hozamaink. 2 A nyugalmunk és anyagi stabilitásunk érdekében érdemes hosszú távú pénzügyi tervet készíteni és bebiztosítani magunkat. Minél előbb lépünk az öngondoskodás útjára, annál kevésbé leszünk kiszolgáltatva váratlan helyzeteknek.