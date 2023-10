A Mesterséges Intelligencia (MI) öt éven belül megváltoztatja a világot – így vélekedett a résztvevők többsége. Hogy hogyan, azt pontokba szedték a Digital Tech Edit munkatársai: felforgatja a piacokat, kikényszeríti az online jelenlétet, át kell képezni miatta a munkaerőt. Új kihívásokkal kell szembenézni. sőt az is érzékelhető, hogy Európa ezen a téren lemaradt az USA és Kína mögött. Ezért hoztak létre egy olyan, EDIH-nek nevezett segítő hálózatot, amelytől ingyenesen, az EU innovációs keretének terhére kérhetnek tanácsadást és tréninget a vállalkozások és a közszolgáltatások.

– A MI az embert próbálja utánozni több-kevesebb sikerrel, gépi tanulással – fejtette ki Szekrényi Péter mérnök-informatikus. – Nincs tudata és nincs célja, rajtunk áll, hogy milyen célt adunk neki. Nem a gép veszi el az ember munkáját, hanem az a cég és ember veszti majd el a munkát, amelyik nem használja.

Egyre több sötét gyárról hallani, ahol nem kell villanyt kapcsolni, mert emberek nem vesznek részt a termelésben, sőt van olyan üzem, ahol robotok gyártanak ipari robotokat. Magyarországon még érezhető ellenállás: egy hazai gyárban előfordult, hogy egy robotkutyát felrúgtak a munkások vagy összekötözték a lábát, pedig a masina csak adatokat küldött volna a központnak.

Fotók: Muzslay Péter

– Az MI valódi segítséget és előnyt akkor jelent egy vállalkozásnak, ha van egy jó üzleti cél – folytatta Szekrényi Péter. – A MI-vel az ember most kapott egy kalapácsot, és hajlamos mindent szögnek nézni.

Az előadó korábban a MI-t az izraeli konfliktustól kérdezte, és egy alapos elemzés végén azt a választ kapta, hogy október közepén véget értek a harcok – a gép azért „hallucinált”, mert a legvalószínűbb választ tartotta elfogadhatónak. Nem jött be...

Nem könnyű fejlődni, de küzdeni kell

2023-24 nehéz időszak az online marketingben, mert csökkenő elérések, dráguló hirdetések és kiszámíthatatlan vásárlói viselkedés a jellemző – erről már Lévai Richárd, online marketing specialista számolt be. Ugyanakkor még soha annyi ember nem használt közösségi médiát, mint manapság. Az inflációs környezet mellett is lehet fejlődés, aki küzd, az jobb eredményt érhet el, mint a piaci átlag, vélekedett az előadó. Jó tippeket adott a közösségi marketingre, de azt is elismerte, hogy a bizalom egyre fontosabb tényező, mert hitelességi deficit van a közösségi médiában.