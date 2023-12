–A szerződést az OTP Bank képviseletében Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese, a Digitális Divízió vezetője és Becsei András, az OTP Bank lakossági üzletágának vezérigazgató-helyettese, valamint Rajesh Saxena, az Intellect Global Consumer Banking, Intellect Design Arena vezérigazgatója írta alá a mai napon, a májusban aláírt együttműködési megállapodást követően.

Az OTP Csoport a közép-kelet-európai régió egyik legnagyobb független pénzügyi szolgáltatója, amely 12 országban több mint 41 000 munkavállalóval 17 millió ügyfélnek nyújt univerzális szolgáltatásokat. Mérlegfőösszege meghaladja a 100 milliárd eurót. Az OTP Csoport az Európai Bankhatóság 2023-as stressztesztje alapján Európa 4. legstabilabb bankcsoportja.

A felhőalapú technológiai és neobanki üzleti kihívások újfajta megközelítést igényelnek a pénzügyi szektor szereplőitől. A rugalmasság, a skálázhatóság és a magas szintű rendelkezésre állás ma már alapvető követelmény az informatikai megoldásokkal szemben. Az IDC, amely az eMACH.ai-ra[1] épül, az egyik legátfogóbb Open Finance-re (nyílt bankolásra) alkalmas banki alapmegoldás és hitelezési felület világszerte. Az IDC megoldás az alábbiakban tudja segíteni az OTP Bankot:

az innovatív termékek és szolgáltatások bevezetése az újrafelhasználható komponensekből felépülő architektúrán alapuló platformon keresztül, amely hozzáférést biztosít számos, már készen álló elemi szolgáltatáshoz, üzleti összetevőhöz és eseményindításhoz;

magas szintű ügyfélélmény kínálása és a piaci lehetőségek kiterjesztése országokra szabott kompozit funkciókat szolgáltató piactérrel ,

a bank alkalmazottai hatékonyságának növelése termékeken átívelő munkafolyamat-támogatással és szabályalapú motorok segítségével;

cloud-native platform segítségével forgalomtól és terheléstől függően bővíthető infrastruktúraháttér biztosítása.

Csányi Péter, az OTP Bank vezérigazgató-helyettese, a Digitális Divízió vezetője a következőképpen nyilatkozott a partnerségről: „Az OTP Banknál az ügyfeleink állnak minden tevékenységünk középpontjában. Közös a szemléletünk az iGCB-vel, és úgy gondoljuk, hogy a banki alaprendszer rugalmassága lehetővé teheti számunkra, hogy fenntartható, személyre szabott, ügyfeleink szerteágazó igényeinek megfelelő banki élményt teremtsünk. Arra készülünk, hogy az iGCB-vel új korszakot kezdhetünk a bankolásban.”

Rajesh Saxena, az Intellect Design Arena, Global Consumer Banking (iGCB) vezérigazgatója szerint: „Az iGCB-nél hiszünk abban, hogy meg kell értenünk az ügyfelek igényét és innovatív technológiákkal kell felülmúlnunk az elvárásaikat. A stratégiai terveinkkel összhangban tavaly mutattuk be Európában az IDC-t, a világ egyik legátfogóbb, nyílt bankolást támogató számlavezető rendszerét. Ez a technológiai partnerség Magyarország legnagyobb bankjával, Kelet-Közép-Európa egyik vezető bankcsoportjával, az OTP Bankkal megerősíti az "ügyfél az első" célkitűzésünket. Szeretnénk továbbra is jövőálló, skálázható és biztonságos banki élményt nyújtani a kelet-közép-európai régióban, ennek érdekében továbbra is jelentős mértékben fektetünk be az eMACH.ai platformunk megerősítésébe, a regionális szállítási modellek kiépítésébe és a helyi tehetségek támogatásába.”

A mai naptól kezdve az Intellect platformokat párhuzamosan vezetik be az OTP Csoport két tagjánál: az OTP Bankban és annak bolgár leányvállalatában, a DSK Bankban.