A személyi kölcsönök iránti érdeklődés erősödését jelzi, hogy a megelőző év azonos időszakával összevetve megugrott az igénylések száma 2023 első kilenc hónapjában. Az OTP Bank saját statisztikái szerint 2022-höz képest különösen a harmadik negyedévben következett be jelentős, a folyósított hitelek számában 25, összegében pedig ennél is nagyobb, 31 százalékos növekedés. A személyi kölcsön egyik legfőbb vonzereje, hogy szabadon felhasználható, nyújthat megoldást váratlan helyzetekre, de lehet hosszú távon is értékteremtő beruházás pénzügyi forrása. „Legyen szó váratlan helyzetről vagy egy tervezett, de önerőnkön túlmutató kiadás finanszírozásáról, például egy lakásfelújításról, az OTP Bank Személyi Kölcsöne számos cél elérésben segítheti az igénylőket akár 10 millió forint erejéig. Az igénylést kényelmesen, otthonról is be lehet nyújtani, pozitív elbírálás esetén akár 24 órán belül folyósítjuk a jóváhagyott összeget” – foglalta össze a legfontosabb tudnivalókat Szabó István, az OTP Bank lakossági hiteltermékek üzletfejlesztéséért felelős vezetője.

Három élethelyzet, amikor a személyi kölcsön jó megoldás lehet:

1. A lakásfelújítás, bővítés, korszerűsítés hosszútávú befektetés, ami megtérül. Az otthonnal kapcsolatos beruházások javítják az életkörülményeket, növelik a komfortérzetet, támogatják a fenntartási költségek csökkentését.

2. Vannak váratlan helyzetek, amelyek azonnali megoldást követelnek. Lehet ez egy csőtörés, egy drága, de a háztartásban nélkülözhetetlen elektromos berendezés meghibásodása, rosszabb esetben egy hirtelen jelentkező egészségügyi probléma, amelynek orvoslása komoly költségekkel járhat.

3. A személyi kölcsön jó megoldás értékteremtő beruházások támogatására. Ide sorolhatóak a jövőben megtérülő, vagy éppen a megélhetést közvetlenül segítő befektetések. Jó példa erre egy munkaeszközként is szolgáló autó megvásárlása, a munkaerőpiaci helyzetet javító tanulmányok, képzések, vagy egy vállalkozás bővítésének finanszírozása.

Az OTP Bank szakértői három tanácsot is megfogalmaztak, amit személyi kölcsön felvételénél ajánlott megfogadni: Álljon rendelkezésre elegendő havi jövedelem, ami megfelelő fedezetként szolgál a törlesztőrészlet finanszírozására, annak kigazdálkodása havi szinten sem jelentsen megoldhatatlan gondot. A kamat ismeretében érdemes pénzügyi tervet készíteni a futamidő teljes hosszára. Figyelni kell a különböző a díjak mértékére, összegére, mindig legyenek kéznél az ellenőrzést szolgáló dokumentumok.

Személyi Kölcsön THM: 14,9 – 29,5%, A tájékoztatás nem teljes körű és nem minősül ajánlattételnek, célja kizárólag a figyelem felkeltése. A fenti termékek és szolgáltatások részletes feltételeiről az ismert csatornákon keresztül tájékozódhatnak. Az OTP Bank fenntartja annak jogát, hogy a közleményben szereplő termékek és szolgáltatások kondícióit módosítsa.