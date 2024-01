A tanulók a duális partnertől munkabért kapnak, amely az ösztöndíj többszöröse is lehet, jellemzően havi 100 ezer és 168 ezer forint közötti összeg. Abban az esetben, ha a tanuló csak az iskolában részesül szakmai oktatásban, tanulmányi eredményei alapján ösztöndíjat kap, havi 8000 és 59 ezer forint közötti összeget. A szakképzési centrum azt is közölte: emellett további támogatási formák is elérhetőek. Ilyen az Apáczai Ösztöndíjprogram, amely havi 34 ezer forinttal támogatja a hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű szakképzési tanulókat. Az egyszeri pályakezdési juttatás minden sikeres szakmai záróvizsgát tett tanulónak jár, amely 133 ezer és 302 ezer között lehet.

Több somogyi vállalkozás 2024-ben újra céges nyílt napon látja vendégül a diákokat és a családokat.

Kell a többlet információ

Büttner Tamás, a Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK) alelnöke kiemelte: a pályaválasztás folyamatában lényeges, hogy minél több biztos információjuk legyen a szakmákról, az iparág főbb jellemzőiről és a munkafolyamatokról a fiataloknak.

– Gyakran talán a szülők sem tudják, hogy egy adott területen milyen informatikai képzés zajlik, miként fejlesztik a diákok digitális képességeit. A gépiparban a CNC-gépek hatalmas változást hoztak, az ágazatban is meghatározó szerepe van a számítástechnikának, akárcsak a programozásnak – hangsúlyozta Büttner Tamás, miért fontos, hogy a pályaválasztás előtt megismerjék az iskolákat a családok.