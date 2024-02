Albertus Balázs, a NAFA Faipari Kft. tulajdonosa lapunknak elmondta, azért számláztak ki ekkora összeget nekik, mert a januárban életbe lépett új víz- és csatornadíj rendeletben megjelent egy új, alapdíj jellegű költség, melynek összege a vízcső átmérőjétől függ.

Amikor megláttuk a majdnem kétszázezer forintos számlát, először arra gyanakodtunk, hogy a telephelyen valahol csőtörés van, és elfolyik a víz.

– mesélte Albertus Balázs. – Elkezdtünk rohangálni, és az udvaron kerestük a hibát. Végül nem találtunk semmit, ezért leültem és tüzetesebben átnéztem a vízszámlát. Akkor döbbentem le, amikor láttam, hogy a tényleges fogyasztásunk csupán három köbméter volt, azonban az alapdíj – amit akkor is fizetni kell, ha nincsen fogyasztás – meghaladta a 188 ezer forintot. Amiatt lett magas az alapdíj összege, mert az ivóvíz egy száz milliméter átmérőjű csövön folyik be. Korábban azért fektettek le ekkorát, mert ez a tűzivíz-vezeték is – mondta a cég tulajdonosa.

Albertus Balázs szerint az lehet a megoldás, ha „szétválasztják” a tűzivizet és az ivóvizet. Ez azt jelenti, hogy a tűzcsapok továbbra is a régi vezetékhez lennének kapcsolva, a használati ivóvizet viszont egy keskenyebb átmérőjű vezetéken juttatnák el a mosdókhoz és a konyhába. – Ha ezt megcsináljuk, akkor elméletileg csökken az alapdíjunk – emelte ki a cég tulajdonosa. – Akkor ugyanis az alapdíjat a keskenyebb átmérőjű cső után kell fizetnünk, melynek összege jóval kedvezőbb. Nyilván szeretnénk mihamarabb megoldani ezt a helyzetet, mert a tavalyi vízdíjakhoz képest negyvenszer annyit fizetünk. Ez éves szinten 2 millió 400 ezer forint kiadást jelent – tette hozzá a nagybajomi cég vezetője.

Albertus Balázs arról is beszélt, ahhoz, hogy az új rendszert ki tudják építeni meg kell terveztetni egy szakemberrel. A kivitelezésnek pedig csak azután lehet nekiállni, ha kapnak rá hatósági engedélyt. Amíg ez nem készül el, addig minden hónapban csaknem 200 ezer forintos vízdíjszámlát kap a vállalkozás. Albertus Balázs hozzátette, problémája nem egyedi, több vállalkozó ismerőse is hasonlóan járt.

Megkerestük a Kaposvári Víz- és Csatornamű Kft.-t (Kavíz) még a hét elején. Levelünket továbbították a Nemzeti Vízművek Zrt.-nek, válasz azonban egyelőre nem érkezett.