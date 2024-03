– Csupa finomság van a húsvéti csomagban: sonka, tojás, torma és a csokoládéval a gyerekekre is gondoltak – mondta az antalmajori Farkasné Gál Nóra. – Örülök, hogy mi is kaptunk ajándékot, lassan elkezdődik az ünnepi készülődés, így kevesebbet kell majd költeni a boltban. Az időseknek is könnyebbség, hogy nem kell külön busszal elutazniuk a húsvéti sonkáért.

Van, aki az antalmajori közösségi házban pénteken személyesen vette át a csomagot, az idősebbeknek Papp Józsefné falugondnok fuvarozta el az élelmiszert. A 85 éves Gerics Magdolna meghatódva köszönte meg a finomságot, azt mondta: jó érzés, hogy ünnepek előtt is gondolnak a helyiekre.

A 73 esztendős Gyönyörű Lajosné néhány barátságos mondatot is váltott a falugondnokkal, miután átvette a húsvéti ajándékot. Szerinte alapvetően a törődésről, gondoskodásról szól az akció.

– Településünkön második alkalommal szerveztük meg a húsvéti ajándékozást – mondta Makai Gabriella, somogyaszalói polgármester. – Nagyon kedvező visszajelzéseket kaptunk, csütörtökön 186, pénteken 51 csomagot vettek át.

Az ötvöskónyiak a lakcímkártya felmutatásával vehették át a húsvét alkalmából összeállított ajándékot. Szabad Józsefné polgármester azt mondta: az egy kiló almán, a kalácson és az 5000 forintos vásárlási utalványon kívül egy, a falu címerével díszített bevásárlótáska is járt a csaknem tízezer forint értékű csomaghoz, melyből 287-et kaptak a helyiek.

Somodorban immár harmadik éve folytatták a hagyományt és az önkormányzat családonként tízezer forintos ajándékkal járult hozzá az ünnepléshez. Makai Sándor polgármester elmondta: a sonka, tojás és torma mellé 15 kiló krumplit és tíz kiló vöröshagymát is adtak. Csütörtökön és pénteken összesen 120 csomagot vittek el – mondta el érdeklődésünkre Makai Sándor. – Nagy igény van erre, de községünkben nemcsak ilyenkor, húsvétkor, hanem karácsonykor is segítünk. Ez már több mint 20 éve hagyomány nálunk.

Kisbajomban öt éve hagyomány, hogy 25 ezer forintot kapnak

Kisbajomban többen sonkapénznek hívják a húsvét előtt kiosztott 25 ezer forintot. A helyiek idén is nagyon várták már az önkormányzati segítséget, amit csütörtökön adtak át. Szelidné Gerencsér Angyalka polgármester érdeklődésünkre elmondta: összesen 111 háztartásnak biztosították az összeget, ezúttal több mint 2,7 millió forintot osztottak ki a helybelieknek.

– Nálunk ez már öt éve hagyomány és akárcsak korábban, most is örültek a lakók – hangsúlyozta. – Van, aki ebből a pénzből tud sonkát vásárolni a családjának vagy a gyermekeinek édességet, kisebb ajándékot. A húsvéti ajándékozást később is folytatni szeretnénk.

Nagyjából 4000 forintos ajándékcsomaggal lepik meg a 14 év alatti libickozmai gyerekeket, a csokinyulat és az édességet jövő héten kapják meg. Horváth Gábor polgármester szerint fontos, hogy ilyenkor is gondoljanak a legkisebbekre.