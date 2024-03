Szabadulnának a balatoni ingatlanjaiktól a tulajdonosok, láthatóan egyre több az eladó tábla a házakon, erősítette meg lapunknak egy balatonföldvári ingatlanközvetítő. Azt tapasztalta, hogy inkább a régebbi ingatlanokat árulják, miután meghaltak a szülők, nagyszülők, és a hétvégi házak ott állnak üresen. Az árak jelenleg még magasak, de aki szeretné eladni, már engedett 5–10 százalékot. A kínálat nőtt, az árak minimálisan csökkentek, de a kereslet nem növekedett számottevően, ezért fellendülés még nincs a láthatáron, felelte kérdésünkre egy balatonlellei ingatlanos.

– Azok az ingatlanok kerültek most a kínálatba, amelyekhez 2016 előtt még alacsony áron lehetett hozzájutni – mondta Sinka József, egy balatonmáriafürdői ingatlan­iroda tulajdonosa. – Ezeket a befektetők korábban abban a reményben vásárolták meg, hogy emelkedni fognak az árak, és ez be is jött, de mára megállt az áremelkedés.

A befektetők a második, harmadik ingatlanjaikat dobják piacra, és máshová, jellemzően budapesti vagy a fővárosi agglomerációban lévő ingatlanokba szeretnének befektetni. Stagnálás látszik a balatoni piacon, és nehéz értékesíteni, mert az ingatlanok túlárazottak.

Az érdeklődés valamelyest megnőtt, amióta nincs további áremelkedés. Az átlag 30 millió és 60 millió forint közötti áron meghirdetett ingatlanok iránt mutatkozik érdeklődés, afölött nehezen értékesíthetők.

Folyamatos túlkínálat mellett kevesebb vevő és mérsékelt árcsökkenés tapasztalható a balatoni ingatlanpiacon, mondta Oláh Miklós kaposvári ingatlanszakértő, aki hozzátette: amelyik vevőnek kell a pénz, az enged. Akinek nem, az kivár.

– Korábban nehéz volt ingatlant vásárolni a Balatonon, ez most jóval könnyebb, mert egyre több eladó ingatlan jelent meg – mondta Boldizsár Balázs, kaposvári ingatlanszakértő. – Egyesek a Balaton korábbi reneszánszát kihasználva egész magas áron szeretnének megválni az ingatlanjaiktól. Azt látjuk, hogy sokan a covid alatt vettek nyaralót, de sok esetben a mai gazdasági helyzetük nem engedi meg az ingatlan fenntartását. Vevői érdeklődés is van, de lassabb a folyamat, nehezebben érlelődik a döntés...

Tíz-húsz százalékkal több a hirdetés mindkét parton

A Balaton környékén az idei év első két hónapjában látványosan nagyobb a kínálat, mint a tavalyi esztendő hasonló időszakában. Jelenleg 9 470 eladó nyaraló van a piacon a tavalyi 8 347 helyett. Jelentősen bővült az eladó lakóingatlanok kínálata is a tó körül. Az ingatlanosok szerint az északi és a déli parton egyaránt 10–20 százalékkal több az ingatlanpiaci hirdetés most, mint egy éve ilyenkor volt, miközben az árak az elmúlt egy évben reálértelemben véve csökkentek, sőt, a déli parton nominálisan is – gyűjtötte össze az adatokat az Ingatlan.com a Világgazdaság számára. Az idén már 13 százalékkal bővült az érdeklődések száma, de még elmarad a néhány évvel ezelőtti adatoktól.