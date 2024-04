Meleg levegős, visszaforgatásos technológiával működő terményszárítóval, magtisztítóval, hat, egyenként 1500 tonna kapacitású silóval és több más eszközzel is bővült a Kányai Mezőgazdasági Cégcsoport kapolyi telephelye. Az eseményen Kőszegi László tulajdonos elmondta, létrejött egy magas színvonalú technológia, mely hatékonyabb, gazdaságosabb működést teszt lehetővé környezetbarát módon.

Kőszegi László beszédében kiemelte, a megtermelt jövedelmet visszaforgatják a termelésbe azért is, hogy a legmodernebb eszközökkel végezhessék munkájukat. Több ezer hektáron termelnek, ezért sokat fektetnek abba is, hogy biztosítsák a szükséges alapokat és megőrizzék a földterületeket.

– Fontos számunkra a környezetünk és az, hogy a falvakban megmaradjon a népesség. Csaknem száz embernek adunk munkát és átlagon feletti fizetést biztosítunk – hangsúlyozta a cégcsoport tulajdonosa.

Fotó: TIBOR KOVACS

Nagy István agrárminiszter előadásában arról beszélt, az utóbbi időben az agrárium nagyon sok kihívással szembesült, azonban van kiút, de ehhez mindenkinek változnia kell, nyitottnak lenni és keresni a megoldásokat. Kiemelte, a nemzeti társfinanszírozás mértékét a közös Európai Uniós forrásokhoz – Európában egyedüliként – nem a minimális, hanem a maximális szintre állították be.

– Ez egy cikluson belül több mint háromszoros forrást tesz lehetővé – mondta. – Ha számszerűsítsük, akkor 2027-ig még van 2900 milliárd forint, melyet beruházásokra lehet elkölteni. Ebből az uniós forrás 600 milliárd, a többit a nemzeti kormány teszi hozzá. Ennyivel növeljük meg a lehetőséget, mert érezzük, hogy nehézség van. Érezzük, hogy nem lehet a régi módszerekkel az új kihívásokra megtalálni a választ – hangsúlyozta az agrárminiszter. Nagy István az ünnepségen megjelent gazdálkodókat, vállalkozókat arra biztatta, éljenek az új pályázati lehetőséggel, melyek a nyáron indulnak majd el.

Fotó: TIBOR KOVACS

Gergácz Zoltán a Kányai Mezőgazdasági Cégcsoport ügyvezető igazgatója előadásában a talajpusztulásról és a helyes földművelésről is beszélt. Kiemelte, ha rosszul művelik a talajt, akkor nagyon gyorsítják a talajpusztulási folyamatokat.