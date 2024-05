A bankok legkésőbb szeptember 1-jén vezetik be a csalások visszaszorítására szolgáló átutalási limiteket, de néhány bank már előbb is lépett. Mivel az ügyfelek sokszor nem ismerik fel ezeket a visszaéléseket, a csalások megelőzésében most minden perc számít.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tavaly júniusban olyan ajánlást tett közzé a hazai bankok számára, mely szerint legkésőbb idén szeptember 1-től ne csak a bankkártyákra, hanem az átutalásokra is alkalmazzanak az ügyfél által beállítható napi limiteket.

Tette ezt azért, mert az ún. kétfaktoros vagy más néven erős és kötelező ügyfél-hitelesítéssel sikeresen visszaszorították az addigra már elharapódzó internetes bankkártyás vásárlási csalásokat a kontinensen belül. Az erős ügyfél-hitelesítés azt jelenti, hogy legkésőbb 2021. január 1. óta itthon és az Európai Unióban az internetes bankkártyás fizetés folyamatát csak egy SMS vagy push értesítés megerősítésével lehet sikeresen befejezni.

A csalók ezt követően az átutalásos csalások felé fordultak, ahol sajnos egészen mostanáig még korlátozások, limitek sem nagyon voltak – mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ez azt jelenti, hogy egy megtévesztett ügyfél akár az egész számlaegyenlegét átutalhatta a csalóknak, akik ráadásul a 20 millió forint alatti összeget magyarországi bankszámlán azonnal meg is kapták. Bár ez a csalásfajta még ma is szedi az áldozatait, legkésőbb szeptember 1-re minden hazai bank bevezeti a napi átutalási limiteket, melyekkel végre megfékezhetők lesznek ezek a visszaélések. A védekezés másik hatékony eszköze az erős ügyfél-hitelesítésen kívül a már említett MNB ajánlás szerinti napi összeglimit bevezetése az átutalásokra.

Ez legkésőbb 2024. szeptember 1-től lesz elérhető a hazai bankoknál, de egyre több bank előbb is bevezeti az átutalások összegének napi korlátozását.

Fontos tudni, hogy ezeket a limiteket az ügyfelek saját maguk bármikor megemelhetik vagy lecsökkenthetik, akár tartósan is, így a bankok által bevezetett limitek csak az ügyfél első módosításáig érvényesek.

A bankok már elkezdték bevezetni az átutalási limiteket

A BiztosDöntés.hu összegyűjtötte, hogy a hazai bankok hogy állnak az átutalási limit bevezetésével. Sok banknál már elérhető a limitállítás, de az alapértelmezett limitek még mindig túlságosan magasak.

Egy alapértelmezett 5 vagy 10 millió forintos napi átutalási limit megvédi ugyan az ügyfelet a pénze nagy részének ellopásától egy 100 millió forintos egyenleg esetén, de sajnos nem ez a jellemző eset. Így az 1-2 milliós, vagy akár több százezres egyenlegeket ezek a limitek viszont nem képesek megvédeni, miközben ezek ellopása is igen fájó tud lenni.

Ezért nagyon fontos, hogy minden felhasználó legkésőbb szeptember 1-ig saját maga kezdeményezze az átutalási limit módosítását a bankjánál egy számára kényelmes alacsony értékre, hogy ezzel megelőzze a csalók visszaéléseit – tanácsolja Gergely Péter. – Mellé kérjen push értesítést, esetleg SMS értesítést a tranzakciókról. Ez sokkal kevesebb költségbe kerül, mintha netán futni kell a már ellopott pénz vesztesége után.

Egy csalárd tranzakcióról érkezett értesítést követően azonnal hívni kell a bankot!

A fenti biztonsági lépések mellett természetesen arra is figyelni kell, nehogy megtévesszenek bárkit a csalók. Minden olyan telefonos próbálkozás a bank nevében, amely átutalásra szólít fel, banki kódokat kér el vagy szoftver telepítését sürgeti az ügyfélnél, az biztosan csalás! Ilyenkor meg kell szakítani a hívást és értesíteni kell a bankot, majd utána a rendőrséget.

A BiztosDöntés adatgyűjtése alapján a bankok jelenleg az alábbiak szerint állnak idehaza az átutalási limitek bevezetésével:

- A CIB Bank Internet Bankjában és mobilalkalmazásában lehet módosítani a bank által alapértelmezetten megadott limitet. Az alapértelmezettnél csak kisebb limit állítható be, de megadható havi és napi limit is. Az alapértelmezett havi limit 500 millió forint, az alapértelmezett napi limit 200 millió forint. A limitek mind a mobilalkalmazásban, mind az internetbankban módosíthatók. Az internetbankban minden átutalásnál látszik a limitből még felhasználható összeg. Szeptember 1-ig komplexebb tranzakciós limitkezelésre vált majd a CIB Bank.

- Az Erste kétféle limitet biztosít, egy állandó és egy ideiglenes limitet. Az állandó limit minden napra vonatkozik, míg az ideiglenes limit a bankkártyánál már korábban bevezetetthez hasonló időzárral működik az átutalásoknál is, 1 és 12 óra között beállíthatóan. Ha ez az idő eltelik, a limit magától visszaáll az alapértelmezettre, mely 50 millió forint. Mindkét limitet az ügyfél tetszés szerint módosíthatja, de csak telefonon vagy bankfiókban.

- A K&H Banknál, Gránit és a MagNet Banknál egyelőre nem lehet állítani az átutalási limiteket, de legkésőbb szeptember 1-re ezeknél a bankoknál is megjelenik várhatóan.

- Az MBH Banknál létezik napi átutalási limit, mely 5 millió forint, de az ügyfél szabadon változtathat rajta. Akár növelhető napi 20 millió forintig, de akár csökkenthető 0 forintra is. Az ügyfél ideiglenes és állandó napi limitet is beállíthat, ideiglenes limit választása esetén a változtatás csak aznap 23 óra 59 percig van érvényben. Ezt követően visszaáll a bank által meghatározott napi limitre.

- Az OTP Bank május 8-ától vezeti be az átutalási limitet. Az alapbeállítása napi 1 millió forint lesz, de ezt a felhasználók kisebb vagy nagyobb összegre is módosíthatják az OTP MobilBankban, telefonos ügyfélszolgálaton, illetve bankfiókban. Aki nem használ OTP MobilBankot, az csak telefonos ügyfélszolgálaton és bankfiókban módosíthatja a limitet, internetbankban nem.

- A Raiffeisen Bank ügyfelei is tudnak napi átutalási limitet módosítani, bár ez 477 forintjukba kerül. Ez a díj az MNB ajánlásának megfelelően várhatóan megszűnik majd szeptember 1-re, legalább az elektronikus csatornákon keresztüli limitállításra vonatkozóan. SMS-ben küldött egyszer használatos jelszóval tranzakciónként 1 millió forint, naponta legfeljebb 25 millió forint küldhető el. Raiffeisen Mobil Token azonosítással a tételenkénti utalási határ is 25 millió forint, ugyanekkora napi limit mellett.

- Az UniCredit Banknál az alapértelmezett tranzakciónkénti limit 200 000 forint, a napi limit pedig 500 000 forint. Ez tranzakciónként 10 millió forintig, mTokenes illetve VICA hitelesítés esetén pedig 20 millió forintig növelhető. Pontosan ugyanennyi a napi limit is, mindkét hitelesítési móddal. A limitek megváltoztatására csak bankfiókban és telefonbankon keresztül van lehetőség. Internetbankban vagy mobilalkalmazásban ez a limit nem módosítható.

- A Magyarországon népszerűbb fintechek köréből a Revolut Banknál a legtöbb pénznem esetében nincs átutalási limit. A kivételeket az alkalmazáson belül feltüntetik a pénzküldés előtt. Nagy összegnél további ellenőrzéseket végeznek, mielőtt a pénz elhagyja a Revolut számlakörét. A Wise-nál átutalásonként legfeljebb 300 millió forintot, 6 millió eurót vagy 1 millió dollárt (helyben), illetve 1,6 millió dollárt (SWIFT-en keresztül) lehet egyszerre elküldeni. Más korlátozás nincs. A fintech cégekre az MNB ajánlás nem vonatkozik.



A limitek kezelésében végleges állapot idén szeptember 1-re várható.