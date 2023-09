A Dunántúlon és az északkeleti országrészben olykor viharos (50-70 km/óra) lökések kísérik az É-i szelet, de másutt is erős szél várható az esti órákig.

Délelőtt országszerte borús idő lesz szórványosan, ismétlődően esőkkel, heves záporokkal. A Tiszántúl térségében még mindig van esélye zivatargóc kialakulásának is.

Délután csökken a csapadékhajlam, az ország zömén ritkulnak, megszűnnek az esők, a keleti határvidéken valószínű még ekkor is gyakori, kiadós csapadék. Fokozatosan vékonyodni, itt-ott szakadozni kezd a felhőzet, néhol előbukkanhat a nap is. A késő délutáni, esti órákig erős lökések kísérhetik az É-i szelet, majd mérséklődni kezd a légmozgás.

Éjszaka változó, szakadozott felhőzet és mérsékelt É-ias légmozgás várható. Számottevő csapadéktól már nem kell tartani. Párásság, néhol köd is képződhet. Hűvös lesz a hajnal, 10 fok alatti hőmérsékleti értékek is előfordulnak.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat délután 16,

vasárnap reggel 13,

vasárnap délután 15,

hétfő reggel 12 fok körül alakul.

Erős hidegfronti hatás terheli szervezetünket. A megfigyelések szerint ilyenkor a szív-és érrendszeri betegeknél mellkasi fájdalom, vérnyomás-ingadozás jelentkezhet, valamint a stroke kialakulásának kockázata is magasabb lehet. A frontra érzékenyeknél általános tünetként fejfájás, vérnyomás-ingadozás, szédülés jelentkezhet, valamint az epileptiform rosszullétek gyakorisága is megnőhet, a krónikus betegségek tünetei (ízületi fájdalmak stb.) is felerősödhetnek. forrás: koponyeg.hu

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Hétfőre már front mögötti, javuló időben bízhatunk. Mérsékelt légmozgás és a reggeli párásság megszűnését követően döntően napos időjárás a legvalószínűbb, csapadék nélkül. Nyugaton inkább hűvös, keleten mérsékelten meleg nap ígérkezik.

- Keddtől, előreláthatólag a hét végéig frontmentes, nyugodt időre van kilátás, anticiklonáris helyzet alakulhat ki. A reggeli, délelőtti időszakban, szeszélyes eloszlásban párás, változóan felhős, hűvösebb, majd a déli, délutáni órákban nagyobbrészt napos, derült vagy gyengén felhős idő ígérkezik. A kora délutáni időszakban kellemes hőmérséklet, az évszakos átlagnál 4-6 fokkal melegebb idő következhet. forrás: eumet.hu