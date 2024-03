Somogy vármegye felett szombaton bőven lesz felhő, de szakadozottabb, el-elvékonyodó felhőzet mellett napos időszakok is várhatóak. Elvétve ebben a térségben is kialakulhat futó záporeső. A délkeleti szél napközben általában gyenge vagy mérsékelt lesz, az esti óráktól élénkülhet fel a Dunántúl északi területein. Éjjel a Dunántúlon tovább erősödik várhatóan a déli, dél-keleti szél, másutt mérsékelt vagy gyenge marad a légmozgás. A nyugati és középső országrész felett lecsökken a felhőzet. Jelentős eső sehol sem valószínű. A szélcsendesebb délnyugati, déli, illetve északkeleti területeken, a felhőzet csökkenésével nő a párásság. Ködfoltok is kialakulnak.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

szombat reggel 8,

szombat délután 14,

vasárnap reggel 8 fok körül alakul.

Orvosmeteorológia Gyenge hidegfronti hatás tapasztalható, ezt a fejfájás, migrén, nehézkes gondolkodás, vérnyomás csökkenése lehet a legáltalánosabb panasz.

A legvalószínűbb folytatás:

Vasárnap élénk, a Dunántúlon erős lökésekkel is kísért D-i széllel ismét enyhébb légtömeg érkezhet. Emellett a reggeli párásság eloszlását követően napsütéses idő kialakulása a legvalószínűbb. Északkeleten lehet még időszakos felhősödés, elvétve jelentéktelen záporeső. Estétől, nyugat felől határozott felhősödés kezdődhet, majd éjjel országszerte megnövekszik a felhőzet, de említést érdemlő eső még nem érkezik.

Hétfőn - növekvő előrejelzési bizonytalanság mellett - már egy gyenge hidegfront alakíthatja az időjárást. Zömében felhős idő a legvalószínűbb változó vastagságú, hol vastagodó, hol vékonyodó felhőzettel. Elvétve lehet szemerkélés, de jelentős eső nem valószínű. Nyugat felől fokozatosan É-ira fordul, de még gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás.

Kedden is még hidegfront várható. Az ország nyugati, majd este már a középső térségében is élénk, erős ÉNY-i szél támad. Gyorsan változó, szakadozott felhőzet és változó napsütés mellett elszórtan, de sokfelé kialakuló záporok valószínűek, sőt egy-egy zivatar előfordulása sem kizárt. Északnyugat felől csökkenni kezd a hőmérséklet.

Szerdára, csütörtökre és péntekre is még élénk, erős ÉNY-i szél ígérkezik változó felhőzettel, kevés, időszakos napsütéssel és szórványosan kialakuló záporokkal. Előreláthatólag tovább csökken a hőmérséklet, egyre többfelé maradhat 10 fok alatt a maximum érték is. (Még csak zárójelesen, de egyes országrészekben a záporokban a halmazállapot váltás esélye sem elhanyagolható.)

forrás: met.hu