Somogy vármegye térségében hétfő reggel, keleten még lehetnek kisebb esők, majd ott is szakadozni kezd a felhőzet. A nap túlnyomó részében változóan, szakadozottan felhős és átmeneti erősebben felhős időszakok és területek váltakoznak. Jelentős mennyiségű eső nem valószínű, de itt-ott kialakulhat futó zápor.

Napközben gyenge, változó irányú légmozgás várható, de estétől megélénkülhet a keleti irányból fújó szél.

Este nagyrészt gyengén felhős égbolt várható, majd éjjel felhősödésre van kilátás. A hajnali órákban, a nyugati határvidéken csapadékmező érheti el, másutt nem valószínű csapadék. Északkeleten várható a leghidegebb hajnalban, az ottani fagyzugokban fagyra is célszerű számítani.

A jellemző hőmérséklet átlaga:

hétfő reggel 0,

hétfő délután 12,

kedd reggel 5 fok körül alakul.

A LEGVALÓSZÍNŰBB FOLYTATÁS:

- Kedden egy ciklon érheti el térségünket. Előreláthatólag felerősödik a K-i irányú szél, illetve nyugat felől beborul, majd szórványos, de helyenként kiadósabb eső is érkezhet. A délutáni időszakban gomolyosabb felhőzetből heves záporok, egy-két zivatargóc is kialakulhat. Délkeleten, délen enyhébb, északnyugaton továbbra is hűvös idő valószínű.