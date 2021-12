Fotók és videó! 2021.12.06. 20:16

Édességet szórt városszerte a motoros Mikulások konvoja

Más városokban már korábban is motoron járt a Mikulás, sőt, akár egyszerre több is. Egy kaposvári motoroscsapat tagjai úgy érezték, ez a lehetőség hozzájuk is közel áll, így ők is belefogtak, és 2007 óta üde színfoltként robognak Kaposváron, hogy megajándékozzák a járókelőket és a különböző szervezeteket.

Turbéki Bernadett Turbéki Bernadett

Nulladik célpontként egy kislányhoz indultak hétfőn délután a Széles Út Egyesület motoros Mikulásai. Az öt éves Barna Linda óvodás csoportja karanténba kényszerült a minap, ezért az idén nem találkozhatnak személyesen a Mikulással. – Linda nagyon várta, és sokat készült az óvodai Mikulás fogadására, ám a karantén közbeszólt, de a nagymama ideszervezte a motoros Nagyszakállúakat – mondta Barna-Kozár Nikolett, Linda édesanyja. A Széles Út Egyesület nem hagyta cserben a kislányt: motorra pattantak, és meglátogatták Miklós-napon. A karantén szigorú szabályait betartva, csupán a kertkapuig mehettek, ám az öröm nem maradt el és az ajándék sem. – Játék póniló, édesség, könyvek, és itt még van valami – nyitotta ki az ajándékdobozt Linda.

– A mai világban a járvány miatt alig mosolyognak az emberek. Szeretnénk a gyerekeket megnevettetni és a felnőtteket is – mondta Sziva László, aki 2014 óta érzi küldetésének, hogy a Mikulásokkal tartson. – Volt olyan év, hogy százötvenen voltunk, idén a pandémia miatt úgy harmincan lehetünk – tette hozzá, miközben megigazította az ember nagyságú rénszarvas figurát a hátsó ülésen, amely helyettesíti az éppen karanténban lévő szokásos útitársát. – Hét esztendeje lettem nyugdíjas, akkor vettem egy motort és csatlakoztam a csapathoz, mert nem szabad otthon tétlenül a fotelben ülni. Minden motoros programon részt veszek – mondta a 72 éves Nürnberger Lajos, aki motoros Mikulásként örömöt és lelki boldogságot kap, cserébe, amikor társaival átgurul a városon. Balatonbogláron is járt motoros Mikulás

Körbetáncolták az udvaron a Mikulást Huszonnyolc csillogó gyermekszempár várta a Mikulást a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kaposvári Biztos Kezdet Gyermekházának udvarán. Az újrahasznosított hulladék anyagokból készült kartonkandalló előtt kínálták hellyel a messzi földről érkező jótevőt, akit énekelve jártak körbe a gyerekek az anyukák kíséretében. – Sajnos elfogyott a hó, mire ide értem, mert a manóim eldugták a varázspálcámat, de mire visszaérek az Északi-sarkra, megkeresem és varázsolok nektek havat – tett ígéretet a Nagyszakállú a kicsiknek, majd felhívta a gyerekek figyelmét, hogy az édesség elrágcsálása után okvetlenül mossanak fogat. – Hét fiam van, nagyon várták a Mikulást, mostanában gyakran első szóra megtették, amit kértem – mondta Ragoncsa Beáta, miközben gyermekeivel arra várt, hogy messziről jött vendégük elé járulhassanak ajándékért, és egy közös fotóért. A Mikulás alakja és tekintélye nem minden gyermeknek tűnt elsőre vonzónak, volt, akit csak sokadik unszolásra sikerült eléküldeni. – Valamennyien halmozottan hátrányos helyzetűek. Abban segítünk nekik, hogy előrébb jussanak. Csokival készült a Mikulás, és nemcsak a jelen lévők, hanem a családok összes gyermeke ajándékcsomagot kap – mondta Bacza Barbara, a kaposvári Biztos Kezdet Gyermekház vezetője.

Kapcsolódó cikkek További hírek a témában