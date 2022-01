2011-ben alakult a klaszter, akkor még csupán 11 vállalkozás lépett be a kötelékbe. A Somogyi Kereskedelmi és Iparkamara (SKIK), a Kaposvári Egyetem, majd az Agrárkamara is bábáskodott a születésnél. Dél-Dunántúli Regionális Élelmiszerinnovációs Klaszter néven indítottak, de azóta az elnevezés az iFood Élelmiszerklaszterre módosult. Később régión kívüli tagokkal is bővült az együttműködés, már budapesti partnereik is vannak. Összesen 36 tagot számlálnak jelenleg.

– A tavalyi év a dinamikus növekedés jegyében telt el, mert több vállalkozás is csatlakozott hozzánk – mondta Szommerné Egyed Linda, a klaszter elnöke. – Azt tapasztaljuk, hogy az élelmiszeripari vállalkozók számára egyre fontosabb a közös gondolkodás és fellépés. 2021-ben nyertünk egy pályázaton, amelynek segítségével az élelmiszeripari cégek digitalizációját tudjuk fejleszteni uniós forrásból. 2022-ben a hulladékgazdálkodással, illetve a fenntarthatóbb csomagolóanyagokkal foglalkozunk majd.

A magyar élelmiszeripar számára a legnagyobb kihívást jelenleg a költségek csökkentése jelenti, illetve olyan fogyasztói trendekre kell reagálni, mint a fenntarthatóság és a környezettudatosság. Ezért társult az iFood az Omnipack csomagoló klaszterrel, amellyel közösen egy körforgásos gazdálkodású projektet indítanak az idén.

– Több olyan projekten is dolgoztunk, ami az agrárium teljes vertikumát felöleli a szántóföldtől az asztalig – mondta a kardosfai tanácskozáson Vörös Péter, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem kaposvári campusának főigazgatója. – Most arról egyeztettünk a helyi élelmiszeripar szereplőivel, hogy élelmiszermérnöki alapszakot létesíthessünk Kaposváron.

Az élelmiszeripari technológiák modernizálása már a küszöbön van

Az élelmiszeripar kisebb szereplői sem léptek túl könnyen a koronavírus jelentette nehézségeken, mondta el érdeklődésünkre a klaszter egyik tagja, Mádi Orsolya, a kaposvári Markunion Kft. tulajdonos ügyvezetője. A palackos vizet árusító cég megérezte, hogy a járvány korábbi szakaszaiban a vevőik közül többen home office-ban dolgoztak, így forgalmuk visszaesett. Ám bíznak abban, hogy a nehézségeket maguk mögött hagyhatják.

Sokan már az innovációkat keresik, hogy mielőbb kiutat találjanak. Rózsa Jakab, az ipari automatizálással foglalkozó, budapesti Zutora Kft. ügyvezetője lelkesen beszélt többek közt arról, hogy szoftverfejlesztéssel élelmiszeripari technológiákat modernizálhatnak, amelyek segítségével például a cukor ipari kristályosításában, illetve az élelmiszeripari tartályok tisztításában nagyobb energiahatékonyságot érhetnek el.