A balatonszemesi Nyitnikék Óvoda és Mini Bölcsőde, a nemesvidi Napraforgó Óvoda és a nagyatádi Nyitnikék Óvoda először nyerte el a Zöld Óvoda címet. A buzsáki Tulipán Óvoda, a kaposvári Tar Csatár központi óvoda és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Kaposvári Campus gyakorló óvodája pedig másodszor kapta meg a Zöld Óvoda minősítést.

Nagyné Zsilovics Tímea, a gyakorló óvoda vezetője lapunknak elmondta: nyulakkal, kakassal élményportát alakítottak ki a gyermekeknek, a kertben pedig paprikát, paradicsomot, zöldborsót, epret, retket, salátát és póréhagymát is termesztenek.

– 106 kisgyermek jár a hat csoportunkba, s mindegyik csoport két magaságyást gondoz – mondta. – A gyerekek örömmel kapcsolódtak be a munkába, ismereteket, tapasztalatokat szereznek és amellett rengeteg élményt élnek át. Veteményeznek, palántáznak, a növényeket locsolják, s a komposztálás alapjait is elsajátítják. A program segíti az ökológiai szemlélet, s a környezettudatos gondolkodás kialakulását. A csoportok heti váltásban végzik a feladatot az állatoknál, s a szülőktől is kapunk segítséget. Van, aki sárgarépát, salátalevelet vagy almát hoz az állatoknak.

Nagyné Zsilovics Tímea azt is elmondta: az élményportát az idén tovább bővítik. Napokban egy pályázaton 350 ezer forintot nyertek, s egy csepegtető-öntöző rendszert építenek ki. Az Agrárminisztérium tájékoztatójából kiderült: a 20 pontos kritériumrendszerre épülő minősítő címpályázatot évente hirdetik meg, s folyamatosan lehet pályázatot benyújtani. A pályázati időszak szeptember 6-tól a következő év szeptember 5-ig tart. Amennyiben az óvoda három alkalommal elnyerte a Zöld óvoda címet, megpályázhatja a Címmegtartó Zöld Óvoda vagy az Örökös Zöld Óvoda címet, amelyek visszavonásig érvényesek.

Online pályázók

– Tavaly a pályázatokat már online felületen lehetett benyújtani – tájékoztatta lapunkat a szaktárca sajtóirodája, ahol azt is közölték: az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is meghirdetik a Zöld Óvoda címpályázatot. Azt is közölték lapunkkal: a Zöld Óvoda programmal nagy hangsúlyt fektetnek a környezet-, a természetvédelmi nevelésre, amelyet élményalapú tevékenységek során megalapoz és formál.