A kormány csütörtöki döntése értelmében azok a munkáltatók, akik Ukrajnából február 24-én vagy azt követően érkezett menekülteket foglalkoztatnak, támogatást vehetnek igénybe. A kiskereskedelemben működő társaságok közül már többen jelezték, hogy fogadnának háború elől menekülő munkavállalókat. A Tesco Magyarország 385 nyitott teljes- és részmunkaidős pozícióra keres munkavállalókat elsősorban a fővárosi régióban. Úgy tudjuk, hogy a tabi Flextronicsnál már jelenleg is dolgoznak ukrán munkások. Értesüléseink szerint várhatóan az érkezőket is szívesen látják majd.

A Kometa 99 Zrt. is foglalkoztat ukrán menekülteket. Ahogy lapunk beszámolt róla, az első Kaposvárra érkező családokból is vettek fel a céghez munkavállalókat.

A vendéglátásban bőven lenne igény az ide érkezők munkájára – tudtuk meg Makkos Pétertől, a Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége (KISOSZ) megyei alelnökétől. – Olvastam róla, hogy támogatást is adnak utánuk, végső megoldásnak nyilvánvalóan elképzelhető a foglalkoztatásuk, de egyelőre ezzel még várunk. Jó pár hónap el fog telni, mire szükség lesz kisegítőkre, sok minden történhet ennyi idő alatt – mondta a fonyódi étterem-tulajdonos.

Erdélyből és Kárpátaljáról eddig is többen foglalkoztattak dolgozókat a Balatonnál. – Korábban a munkavállalási engedély hosszú folyamat volt, mire elindította valaki, addigra már szezon közepe volt. Szerintem a foglalkoztatás csak úgy képzelhető el, ha rugalmas adminisztráció társul hozzá. A kézimunka-igényes munkakörökben is nagy szükség van a dolgos kezekre, így a mezőgazdaságban is. Kulcsár Gergely, darányi gazda is szívesen segítene azzal ukrajnai menekülteknek, hogy munkát ad nekik.

– Most még messze vannak elhelyezve tőlünk, de gondolkodtunk rajta, hogy mindenképp szeretnénk munkával is segíteni – mondta Kulcsár Gergely. – Néhány embert megpróbálunk foglalkoztatni. Ez nekünk is jó lenne, mert nehéz megoldani a munkaerőt. Hamarosan kezdődik a szezon, áprilisban az ültetésekkel, aztán következik a szedés az időjárástól függően, tette hozzá. Az erdőgazdálkodás területén is volna tennivaló. – Természetesen szívesen foglalkoztatnánk ukrajnai menekülteket, olyan munkavállalókat, akiknek tudunk értelmes munkát adni az erdőn – mondta érdeklődésünkre Galamb Gábor, a Kaszó Zrt. vezérigazgatója. Az erdőműveléstől, a fahasználaton át sok munkába be tudnának kapcsolódni, ha van képzettségük hozzá – fogalmazott a vezérigazgató.



Nyolc nap alatt elbírálják a foglalkoztatási kérelmeket

Az Ukrajnából érkezőket – ideértve a kettős állampolgárokat is – heti minimum 20 órában kell foglalkoztatni ahhoz, hogy támogatást igényelhessen a munkáltató az államtól. A folyósított összeg mértéke maximum 60 ezer forint egy dolgozó után, és kiskorú gyermeket nevelők esetében gyermekenként legfeljebb további 12 ezer forint vehető igénybe. A munkaadóknak pedig vállalni kell a dolgozók lakhatásának és szállításának megoldását a munkavállalás idejére. A támogatás iránti kérelem a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat honlapjáról tölthető le és azt a foglalkoztatási hely szerint illetékes kormányhivatalhoz kell benyújtani.





Fotó: Németh L.