A gyermekruhákat, lábbeliket, tisztálkodó- és tisztítószereket, gyermekágyat, mózeskosarat, autósülést, takarót, hálózsákokat, valamint tartós élelmiszereket hétfőn szállították el a Magyar Református Szeretetszolgálat (MRSZ) munkatársai. A többtucatnyi felajánlásért a Somorjai Református Egyházközség által felajánlott adományautóval érkeztek az MRSZ dolgozói.

Kutasiné Molnár Boglárka református lelkipásztor elmondta, tárgyi adományt 34 család, pénzt 25-en ajánlottak fel. A világimanapi rendezvényeken Kaposmérőben és Hetesen a perselypénzt a kárpátaljaiaknak ajánlották fel. – Tettünk még hozzá, így a hetesiek 30, a mérőiek 50 ezer forintot küldtek el a magyarországi menekültmissziónak – hangsúlyozta Kutasiné Molnár Boglárka. A gyűjtést folytatják, a menekült iskolás gyerekeket szeretnék támogatni tanszerekkel, fejlesztő játékokkal, interaktív könyvekkel, sporteszközökkel, de szükség van tartós élelmiszerre és gyermekruhára is.

Fehérné Kiszlinger Anett, az MRSZ alsóörsi irodájának adománykoordinátora elmondta, csak az alsóörsi raktárból eddig 8 és fél tonna adományt juttattak el Kárpátaljára, Záhonynál pedig élelmiszercsomagokat osztottak. – Továbbra is várjuk a felajánlásokat, szükség lenne vitaminra, gyógyszerre, lázcsillapítóra is, de ha valaki autót tud kölcsönadni a szállításhoz, azt is szívesen fogadjuk – mondta.