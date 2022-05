– Van egy anyuka, aki Dnyepr városából menekült el a kisfiával, már itt vannak egy ideje, de a jelenlegi szállásról hamarosan menniük kell. Velük együtt egy kijevi család is Balatonlellén húzta meg magát: az anya két gyermekével és a nagymamával együtt menekült az ukrán fővárosból. Önkormányzati apartmanban vannak most, de el kell menniük május 23-ig. – Azt még nem tudjuk, hogy hová – mondta Himics Viktor. Nem ők az egyetlenek, akiknek szállásgondjai vannak a szezon kezdete előtt. Zamárdiban van jelenleg egy család, ők huzamosabb ideig szeretnének ittartózkodni, anyuka, 16 éves fiú, 18 éves lány és házikedvencük egy kutyus. Nekik most a legsürgősebb az elhelyezése. – Befogadtunk a feleségemmel egy 88 éves asszonyt és egy 65 éves férfit, akik szintén Ukrajnából menekültek, de csak június közepéig tudom őket elszállásolni – mondta Himics Viktor. – Rajtuk kívül egy anyuka két gyerekkel és kutyával fél évre keres albérletet a megyében. S ők csak azok, akikről biztosan tudni lehet, hogy a nyári szezon miatt menniük kell. – Jó lenne két lakást találni számukra. Vannak köztük olyanok, akiknek pénzük is van rá, s a lakásbérlést is meg tudják oldani.

Balatonszemesen az OTP-­üdülő két épületében találtak menedéket a vállalat ukrán munkatársai és az ő rokonaik, de az egyikből menniük kell nekik is, mert a szobákat már előre lefoglalták.

Volt olyan is a Balatonlellén elszállásoltak közül, aki annyira kilátástalannak látta a helyzetét, hogy inkább visszament Lemberg környékére.

A jóindulatunkra vannak utalva

Himics Viktor azt mondta: nem feledkezhetünk meg a háborús menekültekről. – Ahhoz ugyan kaptak segítséget, hogy a hazánkba jöjjenek, de most, hogy a turisztikai szezon miatt ismét menniük kell, már csak az emberek jó szándékára számíthatnak. Anyagi támogatás sajnos csak azoknak jár, akik munkát vállalnak. Azonban a menekült munkavállalók után járó összeget úgy tudjuk, nem mindig kapják meg a munkáltatók, a munkára már nem képes idősek pedig egyetlen forintra sem számíthatnak. – Az osztrákoknál, németeknél vagy Olaszországban annyival másabb a helyzetük az oda menekülteknek, hogy állítólag havi 200 eurós segélyt kapnak, amiből lakbért tudnak fizetni – tette hozzá a balatonlellei vállalkozó.



Fotó: Németh Levente