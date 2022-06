A „Nyitott Kapu” Hajléktalan Gondozási Központban csak néhányan húzódtak meg kedden délben. Egy baseballsapkás, borostás férfi hideg kávéval hűsítette magát, miközben az ukrán háború állásáról motyogott. Mellette a városban Ozzy becenéven ismert férfi rövidnadrágra vetkőzött, de a társai jellemzően a meleg ruháikat is a kezük ügyében tartották, talán azért, hogy a számukra értékes ruhadarabok ne tűnjenek el, még ha momentán nincs is rájuk szükség.

– Árnyékban ki lehet bírni – fogalmazta meg az alapigazságot szűkszavúan Szőke Ferenc, aki szintén a melegítőfelsőjét szorongatta. Ő fél éve él a szállón, és nem hagyja el a nagy nyári hőhullámok idején.

Az ebédlőben minden asztalon ásványvizes palackok és kiflik, a nagy képernyős tévét nézték a legtöbben. A helyiségben hűvös volt, mert bár nincs légkondicionáló berendezés, a nagy épület jól ellenáll a kinti hőségnek.

Télen, főként karácsony idején jobban a hajléktalanokra irányul a figyelem, de nyáron sem könnyű az életük, erősítette meg a hajléktalangondozási központ intézményvezetője. – Hétfőtől életbe lépett a vörös kód – mondta Nagy Bernadett Beáta. – Ilyenkor természetesen jobban figyelünk az ellátottakra. Ahogy nő a meleg napok száma, úgy folyamatosan járni kezdjük a közterületeket. Visszük a péksüteményeket és a hideg vizet. A víz hűtött, de nem fagyasztott, mert nem akarjuk az egészségüket kockára tenni. Naponta kétszer megyünk az utcára, délelőtt és 17 óra után.

A kaposvári szociális munkások naponta 125 hajléktalannal tartanak kapcsolatot. Látható, hogy a kánikula idején kevesebben vannak a fedél nélküliek közül az utcákon, és akik igen, azok inkább elrejtőznek. Pedig ahogy kijön a nyár eleji jó idő, a kaposvári hajléktalanok elkezdenek kivonulni az intézményből, és két-három naponta térnek vissza, de van olyan is, aki csak a krízisidőszakban. Viszont a hajléktalanszálló munkatársai tudják, hol vannak azok a helyek, ahol meghúzzák magukat napközben és éjszaka.

– Ez azért is fontos, hogy ne kerüljenek életveszélybe – jegyezte meg a szálló vezetője. – Nyáron többségében csapatokba verődnek, ami azért is jó, mert ha mi éppen nem vagyunk a helyszínen, akkor is tudnak egymásra figyelni az utcán. Ha a hőség miatt bajba kerülnek, egy járókelő segítségével hívhatnak minket vagy a mentőszolgálatot. A nyár azzal telik, hogy a munkatársaink járják az utcákat, és készítik, frissítik a vacoktérképet, ami télen is támpontot nyújt a hajléktalanok tartózkodási helyeiről.

Kevesebb a panasz extrém melegben

Az éjszakai összlétszám a szállón június végén 76, az engedélyezett 71 helyre. Ebédkor általában 40-en vannak. Már nemcsak a tél telített tehát a szállón, hanem a nyár is. Ugyan van folyadékbevitel, csak nem mindig a megfelelő folyadékot választják – utalt az alkoholra Nagy Bernadett Beáta igazgató. A szállón élők napközben többször mehetnek fürdeni. Van hűtőszekrény is, amit használhatnak. Pozitív hozadéka a nyárnak, hogy mivel jóval kevesebb hajléktalan tölti az idejét az utcán, így kevesebb bejelentés, panasz érkezik az utcai viselkedésük miatt, állította a szálló vezetője.