Munkás, Kossuth, Helikon. Több mint fél évszázados dobozokat is őriz belőlük a vitrinben Varga Máté. Van közöttük olyan bontatlan csomag, amelyben még az eredeti szálak benne vannak, ám nem ezek a cigarettásdobozok a gyűjtemény legkülönlegesebb darabjai.



– Vannak olyan dobozok, amelyeket egykor különleges alkalmakra adtak ki amolyan reklámként különböző cégek – mondta Varga Máté. – Itt van a hatvanhatodik Mezőgazdasági Kiállításra kiadott cigarettásdoboz, a XII. MSZMP kongresszusra készült, vagy a Pécsi Ipari Vásárra, illetve a 600 éves a Magyar Felsőoktatás feliratú. Az, hogy milyen márkájú cigaretta volt bennük, nem tudni – mutatta Varga Máté, aki gyűjteményének első darabját még édesapjától szerezte, aki „piros” Helikont szívott.



– Gyakran hajoltam le az utcán eldobott dobozokért, de az is előfordult, hogy papírkosárból „kukáztam ki” az áhított darabot – tette hozzá a gyűjtő. – Ha megláttam valahol, hogy valaki olyat szív, amilyen dobozom még nincs, egyszerűen odamentem és elkértem a gyűjteménybe, mesélte gyűjtési szokásait Varga Máté, aki ismerősöktől is gyakran kapott üres cigarettásdobozokat ajándékba.

– Ha külföldre mentek, mindig arra kértem őket, hozzanak nekem, de egy idő után szívesen cseréltem is más gyűjtőkkel – mondta. – Meglepő módon hazánkban csupán egy tucatnyian vagyunk, de így könnyen tartjuk egymással a kapcsolatot. Jelen pillanatban több mint kétezer dobozom van, ami cserére vár. Ezeket a padláson tartom műanyag dobozokban, hogy megkíméljem az állagukat – mondta. Varga Máténál tizenhét nagy kartondoboz van tele összesen 4750 különböző kiadású cigarettásdobozokkal.

Varga Máté gyűjteményébe Európa valamennyi országából érkeztek már cigarettásdobozok, de van Ázsiából és néhány afrikai országból is cigarettásdoboza. Kubai szivarosdobozok és régi, fadobozos gyufák is színesítik a gyűjteményét.



Tárlat nyílhatna



Varga Máté szívesen tenné közszemlére gyűjteményét akár saját munkahelyén – egy dohányzással kapcsolatos tárlat az álma. – Nem gondolom, hogy ezzel a dohányzást reklámoznánk, hiszen azzal, hogy egyforma a dobozok külseje és egyre nagyobb a felület, amelyet elrettentő feliratok foglalnak el, nem vesznek kevesebben cigit, és az ára sem rettenti el a vásárlókat – mondta.



Varga Máté gyűjteményében 4700-nál is több cigarettásdoboz van, kétezer pedig cserére vár

Fotó: Lapat Lili

Kiterített doboz



– Magyarországon teljes dobozokat gyűjtünk, amelyek így nagyobb helyet foglalnak. Vannak viszont olyan országok, ahol szétbontják a dobozokat és kiterítve, mappában lefűzve tárolják. Igencsak meglepődtem, amikor egy ilyen levélszerű csomag érkezett a cigarettásdobozokkal Dél-Amerikából, miközben én egy cipősdobozban küldtem a világ másik felére a cserét – nevetett a gyűjtő.