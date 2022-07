Szinte nincs olyan nap, hogy legalább egy-két kályhát ne vásárolnának a nagyobb kaposvári áruházakban. Van olyan üzlet, ahol már a készleten lévő összes terméket eladták és a gyártóknál csak előfoglalást lehet leadni. – Múlt héten egy kamionnyi szállítmány érkezett a régióba, kivétel nélkül elfogyott – mondta el az egyik nagykereskedés eladója.

Tizenkét éve gyártanak vegyes tüzelésű kazánokat Kaposváron a Raktár utcai vállalatnál. Évente 400–500 fűtőberendezés készül náluk. – Ősszel szoktuk a kazánokat értékesíteni, de az elmúlt hetekben a rezsiemelkedés bejelentése miatt megélénkült a forgalom – mondta el Krakkai Béla, a Heg-For Kft. ügyvezetője. Hozzátette: vásárlóik keresik az alternatívákat, és ezekkel a berendezésekkel fával, szénnel és brikettel is tudnak fűteni. – Megoldás után kutatnak, de többen csak biztonságból veszik a kazánokat – emelte ki az ügyvezető.

– Sokan régebb óta gondolkodtak, hogy cserépkályhát rakatnának. A rezsiemelés felgyorsította a kéréseket, tapasztaljuk, hogy nőtt az érdeklődés – mondta el egy somogyi cserépkályha-építő. Azt szokták mondani a megrendelők, hogy ha nem lenne gáz vagy még drágább lenne az ára, szeretnék, ha lenne olyan kályha az otthonukban, amit fával fűthetnek.

A gázszerelőket is sokan hívják ezekben a napokban, hogy még nyáron korszerűsítsék a fűtési rendszereket. – A régi kazánokat új típusúakra cserélik, amelyekkel a fogyasztás legalább 20 százalékkal csökkenthető – mondta el Felső György gázszerelő. A készülékcsere nem olcsó, 500 ezer forint, de ha a rendszert is meg kell újítani, meghaladják a költségek az egymillió forintot is.

Lotti Vendel kaposvári gázszerelő is tapasztalja, hogy energiatakarékos kazánokat építtetnek be a tulajdonosok. – A kisebb házakba modern kazánokat szereltetnek be, míg a nagyobb ingatlanokat külön rendszerűre, társasházakra alakítják át.



Nagyüzemben seprik a kéményt



Hamarosan vége a nyárnak, így időszerűvé válik elkezdeni készülni a fűtési szezonra, hiszen ez sok kellemetlenségtől óvhat meg minden lakástulajdonost. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint megnövekedtek a kéményseprések iránti kérelmek Somogy megyében. Előfordul, hogy naponta akár 40–50 kérés is érkezik a megyei ellátási csoporthoz. Sokszor az állampolgárok tanácsot kérnek a szakemberektől, hogy az égéstermék-elvezetőjük megfelelő-e, arra milyen berendezés köthető. A társasházakban élőknek továbbra sem kell időpontot foglalniuk. Akik családi házban élnek és nincs bejegyezve semmilyen vállalkozás a címükön, azok számára is ingyenes a kéményseprés. A kéményseprés igénylése és időpontja egyeztethető a 1818-as ingyenesen hívható telefonszámon.



Fotó: Lang Róbert