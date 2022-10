A kaposvári Tóth Győző szerint az egészségéhez nagy mértékben hozzájárulnak a kertjében termelt zöldségek és gyümölcsök, amelyeket nem vegyszerez, sőt, gyomlálnia sem kell. Komposztálással és mulcsozással segíti a növényeket a fejlődésben. – A szomszédok már tudják a dolgukat – mutatott három frissen érkezett zsákra a kapuban. – Ha valakinél kerti hulladék van, azt mind ide hozzák zsákokban a kapum elé, én pedig felhasználom a kertemben. Ami a szomszédnak gondot okoz, az nekem ajándék. Már nem égetik el, mert tudják, hogy nem szabad. Amikor Svájcból ide költözött az egyik szomszéd, felhívta a tűzoltókat, mert füstöt látott. Náluk ez nem szokás – mesélte a történetet a hobbikertész, aki fontosnak tartja, hogy kertjében gondoskodjon a talaj táplálásáról.

Míg a műtrágya csupán táp­anyagot ad a talajnak, addig a komposzt életet visz bele. A mikroorganizmusok a bomlás során termelnek tápanyagot a növényeknek. – Egyszerűbbnek tűnik a műtrágya kiszórása, de az olyan, mintha infúziót kapna az ember, mert a komposztban lévő baktériumok és gombák folyamatosan állítják elő a tápanyagot, amely mindent tartalmaz a növény számára – mondta Tóth Győző.

A komposztálás azonban csak az egyik módszer, amelyet kertje talajának minő­ségjavítására fordít. Gyakran szórja ki a zöldségnövények alá mások kerti hulladékát, amelyek így közvetlenül a növények környezetében bomlanak el. Azoknak a zöldségeknek egy része, amelyeket nem dolgoz fel azonnal, nála télen is a földben marad. Csupán a leveleket hagyja szabadon, a növények tövét betakargatja a kerti nyesedékekkel, falevelekkel. – Keverek közé egy kis diófalevelet is, mert az elriasztja a rágcsálókat – mondta. – Ez a módszer nemcsak a konyhakertek, hanem a díszkertek esetében is bevethető, ha a talaj minőségét szeretnénk javítani – mondta a kertész, aki így a természetre bízza kertje gondozásának egy jó részét. A mulcsozás kapcsán nem tart attól, hogy a lehullott faleveleket elviszi a szél. Az őszi eső segít abban, hogy a talajon maradjon a hasznos hulladék, amely a nedvességet a talajban tartja, így nyáron sem sivatagosodik el az így gondozott kert.



Októberben is piroslik a paradicsom a kertjében

Tóth Győző kertje élettel teli. Még most is van mit szüretelnie, érik a paradicsom, a paprika, lépten-nyomon tökfélékbe botlottunk, óriási bokrokon érik a füge. – Egy barátom eljött látogatóba, amikor kertet kezdett művelni, gyomlált, kapált, mégsem érezte sikeresnek a végeredményt – mondta Tóth Győző. – Meglátta, hogy nálam burjánzik az élet, kipróbálta ezt a módszert. Azóta ősszel akár ötszáz zsáknyi kerti hulladékot is összegyűjt, és kiviszi a kertjébe, hogy csodát műveljen vele. Persze ennek a zsákos gyűjtögetésnek is megvan a maga veszélye: előfordult már, hogy minden vacak, például női cipő is volt a zöldhulladékos zsákban. Ráadásul nem tudni, hányszor és mivel permetezték a növényi hulladékot, mielőtt a zsákokba került.