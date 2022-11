– Nagyon örülök az elismerésnek, 2003 óta fotózom – mondta lapunknak Fejes László. – Több hazai és nemzetközi versenyen is indultam és számos kiváló, elgondolkodtató felvételt láttam a kiállításon. Úgy érzem, lényeges feladat az emlékezés, s az emlékeztetés. Erre a fotózás hihetetlenül sok lehetőséget teremt, én a Keleti temetőben készítettem el a felvételemet.

Értékőrző fotósok

– A böhönyei német katonai temetőben jártam, melynek rendezettsége, szépsége, egyszerűsége megfogott – mondta Koncsek Barna, aki két különdíjat is átvett a keddi díjátadón. – A fotózás a szenvedélyem, immár másfél évtizede örökítem meg az adott pillanatot. Emberek és utazás: több kedvenc témám van, szívesen készítek portrékat is. Szerintem hasznos és előremutató kezdeményezés ez a pályázat, mivel eddig is sok helyi és környékbeli fotósnak teremtett bemutatkozási lehetőséget. Ha valaki elmélyed a képekben, az láthatja: az alkotók tudásuk legjavát adták.

Koncsek Barna nyolc éve indul a fotópályázaton, s szerinte a következő években is érdemes folytatni a rendezvénysorozatot.