Ötven éve foglalkozik burgonya termesztéssel a Horeczki család Kadarkúton. Terményeiket a kaposvári nagypiacon értékesítik. – Az aszályos idő miatt legalább egyharmaddal kevesebb burgonya termett idén – mondta el Horeczki László. Hozzátette: három hete az összes terményüket eladták. Azt tapasztalják, hogy egyre nehezebb termelniük. – Az enyhe télen áttelelnek a kórokozók, sokat kell növényvédő szerre költeni és aki nem tud öntözni, annak nagyon nehéz megfelelő hozamot elérnie – emelte ki a termelő. Megjegyezte: sok kisebb termelő nem rendelkezik hűtőházzal és sokáig nem tudja tárolni terményét. – Akinek van, az is meggondolja, hogy ilyen energiaárak mellett beüzemelje-e - jegyezte meg a termelő. Tóth István, növényvédelmi szakmérnök elmondta: több somogyi termelő panaszkodott, hogy elkezdett csírázni a burgonya és emiatt veszt a keményítő tartalmából. – Nem tett jó az enyhe őszi időjárás a zöldségek tárolásának, a pincékben és a kamrákban is nem hűl le a hőmérséklet 5-6 fok alá – tette hozzá. Kiemelte: a burgonya a virágzás időszakában igényel jelentős csapadékot, az aszályos időjárás miatt komoly termés kiesések tapasztalhatók. Megjegyezte: télen mindig drágábbak a zöldségek, ekkor ugyanis már a tárolás költségét is bele kell építeniük az árakba.