Október közepén rendezték Európa legnívósabb nemzetközi rakétaversenyét Portugáliában. A katonai bázison rendezett megmérettetésen a legjobb európai egyetemekről 25 csapat jutott be. – A 2020-as CanSat verseny lebonyolítása után – ahol középiskolások műholdszimulációit juttattuk 1,5 kilométeres magasságba rakétákkal – döntöttünk úgy, szeretnénk saját rakétafejlesztéssel foglalkozni – mondta lapunknak Nagy Dominik, a Budapesti Műszaki Egyetem mérnökjelöltjeiből álló BME Suborbitals csapat tagja. Az öreglaki fiatal hozzátette: a nemzetközi versenyre év elején kezdték meg a felkészülést. – A rakétához mindent mi terveztünk és nagyrészt gyártottunk, a motor kivételével – emelte ki Nagy Dominik.

Egykori táncsicsos osztálytársa, a kaposvári Veress Zalán is bekerült a csapatba. Ő járműmérnöknek tanul, légi járművek specializáción. Zalán a rakéta konstrukcióján, Dominik pedig az elektronikán dolgozott. – 3024 méter magasra ment fel a rakétánk, s elérte az óránkénti 1778 kilométeres sebessséget. Az egyik csapatnak már az állványon felrobbant a rakétája, másoké földbe csapódott, mert nem nyílt ki az ernyő – mondták a somogyiak. A nemzetközi versenyen összesítésben a kilencedik helyen végeztek a magyarok, a szilárd hajtóanyagú és 3000 méteres kategóriájukban ötödikek lettek. Nagy Dominik elmondta: a rakétára egy rádiófrekvenciás szennyezettségmérő is felkerült, mint tudományos kísérlet, aminek egy továbbfejlesztett változata a következő magyar műhold fedélzetén kap majd helyet. Jövőre is szeretnének visszamenni a versenyre és még összetettebb, még megbízhatóbb rakétával még pontosabb méréseket végezni, s saját rakétamotor fejlesztésével is szeretnének foglalkozni.



Innovatív megoldások versenye

A portugáliai verseny szakmai zsűrije az értékelés során a műszaki megvalósítást, a repülés minőségét és a csapat dinamikáját is figyelembe vette. Az European Rocketry Challenge-et a portugál űrügynökség azzal a céllal hozta létre, hogy ösztönözze a fiatal mérnökjelölteket az innovatív megoldásokra, ezáltal hozzájárulva technológiai készségeik fejlesztéséhez.

Nagy Dominik elmondta azt is: jövő tavasszal újra megrendezik a Cansat versenyt, amelyre az ő – egyetemistákból álló – csapatuk biztosítja a középiskolások számára a rakétákat, amelyekkel majd a műholdszimulációikat 1-2 kilométer magasba fel tudják juttatni. – Az induló csapatok között szerepel a kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium is – tette hozzá az öreglaki fiatal.





Fotó: MW