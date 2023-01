Lelki adoptálók egyházmegyei találkozóját tartották a kaposvári Nagyboldogasszony-székesegyházban a közelmúltban, számolt be róla a Magyar Kurír. Szentmise keretében tettek fogadalmat azok, akik vállalták, hogy 9 hónapon át naponta imádkoznak egy veszélyben levő magzatért.

Voltak, akik már nem az első gyermekért kezdték el ezt a nemes imaszolgálatot, s olyanok is, akik most találkoztak először a lelki adoptálással.

A találkozón Varga Péter esperes, plébános köszöntötte a jelenlévőket, majd Udvardy Márton és Udvardyné Tóth Lilla, a Kaposvári Egyházmegye életvédő referensei beszéltek röviden a lelki adoptálás hátteréről és módjáról. Az est folyamán több tanúságtétel is elhangzott, a résztvevők hallhattak arról is, hogyan alakult új közösség a lelki adoptálás kapcsán. Ezután Udvardy Márton buzdító szavakat intézett a jelenlévőkhöz, kiemelve az idősek szerepét és jelentőségét a kisebb és nagyobb közösség életében.

A találkozóra a Kaposvári Egyházmegye számos pontjáról érkeztek, Gölle, Fonó, Kisgyalán, Kaposvár, Kaposfüred, Csurgó, Somogydöröcske és Pincehely településekről.