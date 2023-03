Vargáné Balatincz Krisztina, Kelevíz polgármestere elmondta: sokadszor jártak Horvátországban. – Minden évben nagyon örülnek nekünk, ezúttal is a helyi közmunkások készítette kosarakat és szublimációs technikával készült ajándékokat vittünk a kiállításra – tette hozzá.

Kara Lajos, Buzsák polgármestere arról beszélt: helyi népművészeti kincseiket, a tájházat, a vézás, a boszorkányos, a rátétes hímzéseket és a csisztapusztai fürdőt mutatták be. – Nagyon jó a kapcsolatunk Horvátországgal – tette hozzá a polgármester. – A vásárban találkoztunk Nagygordonya testvértelepülésünk képviselőivel is.



A szombati vásáron Móring József Attila a Dél-Dunántúl fejlesztéséért felelős miniszteri biztos is részt vett. Csúcs Tibor, a Somogy vármegyei Magyar-Horvát Baráti Társaság elnöke elmondta: idén a Bjelo­vari Nemzetközi Mezőgazdasági Kiállítás és Vásár minden eddig rekordot megdöntött.

– Somogy minden évben képviselteti magát egy standdal, az a célunk, hogy erősítsük a határon átívelő kapcsolatot gazdasági, turisztikai és kulturális területen – emelte ki Csúcs Tibor. Megjegyezte: jelenleg a vármegyében harmincegy településnek van kapcsolata horvát faluval, várossal, s pénteken Jákó község Severin településsel köti meg szerződését.



Fotó: MW