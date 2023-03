A „Szülőföldem Somogyország” Programot még 2011-ben azzal a céllal indítottuk útjára, hogy a kirándulásokon a tanulók színvonalas, komplex programokon keresztül ismerjék meg Somogy vármegye jelentősebb nevezetességeit, látnivalóit, hívta fel a figyelmet Biró Norbert, a Somogy Vármegyei Közgyűlés elnöke. – Ennek érdekében a jótékonysági Megyebál bevételéből azoknak az iskolásoknak juttattunk kezdetben fejenként ezer forintot, akik osztálykirándulásukat vármegyénkbe tervezték – tette hozzá az elnök. – Az elmúlt két évben és idén is elmaradt vármegyénk egyik legfontosabb társadalmi eseménye, ennek ellenére a korábbi résztvevők, támogatók minden évben fontosnak tartották, hogy a gyermekek megismerjék szülőföldjüket. Olyannyira, hogy a tavalyi több mint négymillió forint helyett idén a vármegye vállalkozásai ennél is magasabb összeggel járultak már hozzá a program folytatásához.

Folyamatosak jelenleg is a felajánlások, melyek egészen a pályázati határidő végéig érkezhetnek meg önkormányzatunkhoz.

A támogatási igényt immár harmadik alkalommal települési és települési nemzetiségi önkormányzatok nyújthatják be ezúttal is oly módon, hogy egy településről csak egy pályázat támogatható. – Idén is feltétel, hogy a pályázó egynapos kirándulását Somogy megyébe szervezze a gyermek lakóhelyétől távolabb eső településre a pályázati döntést követő hónapokban, vagy kora ősszel – emelte ki Biró Norbert. – A vissza nem térítendő támogatási igény jelentkezési formanyomtatványon nyújtható be, amely letölthető a www.som-onkorm.hu honlap Pályázatok, felhívások menüpontja alól.



Március végéig fogadják a jelentkezést

A jelentkezések befogadása folyamatos, a beérkezés végső határideje 2023. március 31., míg a bírálat, a döntés a támogatás odaítéléséről április 14-ig várható. – Bízunk abban, hogy idén is sokan választják ezt a lehetőséget kirándulásuk megvalósításához – tette hozzá a vármegyei közgyűlés elnöke –, hiszen a jelentkezések függvényében terveink szerint 3–5000 forintos támogatást tudunk biztosítani gyermekenként, ami többszöröse a kezdeti összegnek.