Juhászkampóval fogták meg a birka hátsó lábát, hogy könnyedén ki tudják terelni az ideiglenes akolból. Ezután a nyírást végző szakember elé ültették az állatot, aki egy hatalmas hajnyíró géphez hasonló eszközzel, elkezdte lecsupaszítani a birka gyapját. Napjában többször is, óránként mutatták be a hagyományos birkanyírást az érdeklődőknek, akik közül többen először látták élőben, miként fosztják meg az állatot a bundájától. A nem mindennapi látnivalót sokan telefonnal és fényképezőgéppel örökítették meg.

Egy birkával néhány perc alatt végzett a rutinos „borbély”. A lenyírt gyapjúból bárki vihetett magával haza, a nagy részét azonban a skanzen munkatársai dolgozták fel. Holló Krisztián, a Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség dél-dunántúli régióvezetője, a birkák egy részének tulajdonosa érdeklődésünkre elmondta, hogy a falumúzeum felkérésére, hagyományteremtő szándékkal, első alkalommal mutatták be, hogyan kell szakszerűen lenyírni az állatok gyapját. Holló Krisztián arról is beszélt, manapság leginkább a húsáért tartják a birkákat, a gyapjút évek óta alig lehet eladni. A merinói gyapjút még csak-csak megveszik, de a Cigája- és az Ile de France juh kevert gyapja most értéktelen. A szakember hozzátette: Somogyban jelenleg 200-250 juhtartó van, de folyamatosan csökken a számuk, és sokan kis létszámban foglalkoznak az állatokkal.