A tartalékosoknak és a leendő hivatásos szerződéses állománynak nyolc hétből áll az egységes alapkiképzési program. Az első öt hét a klasszikus alapkiképzés, s ezután jön az egy hét adminisztrációs időszak, amikor a szükséges orvosi vizsgálatokat végzik el a katonáknak, s a program két hét lövészalapozó felkészítéssel folytatódik. A somogyiakon kívül Baranyából és Zalából is érkeztek hétfőn Kaposvárra, ezúttal közülük egy nő indította el jelentkezésével a kiképzést.

A 33 éves Hegedűs Lilla korábban ápolói végzettséget szerzett, s már régebb óta vonzódik a katonai hivatáshoz. Most a fő célja, hogy a lehető legjobban elvégezze a kiképzést, s felkészült a fizikai kihívásokra is. A fiatal nőt a szerződéses katonai szolgálat érdekli, ami hosszú távú megoldást jelenthet. Perusza Csaba mérnökinformatikus diplomát szerzett, s a 35 éves férfi úgy érzi, hogy a honvédség sok területen lehetőséget biztosít az elhelyezkedésre.

– Az informatika ugyanis mindenhol jelen van. Kíváncsi voltam, érdekelt a katonaság, ezért jelentkeztem. Minden bizonnyal sok újdonsággal találkozunk majd a kiképzés során, így lövészettel is foglalkozunk majd.